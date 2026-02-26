ME:Iが貸し切りヴィラでかけがえのないひとときを過ごす！ジェンガ撮影では「奇跡の展開！」と大盛り上がり

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ME:Iが出演する“Samsung Galaxy S26 Ultra”の新TVCM『今しかないこの瞬間を、Galaxyと。』篇が、2月26日より全国で放映開始となった。CMにはタイアップ楽曲となる新曲「Best Match」を使用しており、2月27日より配信リリースされる。

■「3年目もやはりツアーをしたい」（MOMONA）

ME:Iとドコモのタッグ第5弾となる今回のCMでは、“Samsung Galaxy S26 Ultra”を手に、女子旅で貸し切りのヴィラを訪れたメンバーが、自然体のまま、かけがえのない楽しいひとときを笑顔で過ごす様子が描かれている。

CMには、ドコモとのタイアップ楽曲となる新曲「Best Match」を使用。書き下ろしとなる「Best Match」には、AI搭載の新端末をME:IとYOU:ME（ファンの名称）の関係性と例えて、「何も言わなくても伝わるようなBest Matchな関係性である」という想いが込められている。なお「Best Match」は、2月27日より配信リリースされる。

CM撮影は、屋外の寒さに思わず「寒い～」と声を揃える場面も見られたが、撮影した映像をモニターで確認すると「春だね～（笑）」と一転。ジェンガ撮影では、カメラが回っていない時間も「どうしたら倒さずにできるか？」と作戦会議をするほど真剣に取り組むメンバー。何度目かのテイクでは、どのブロックも抜けず、絶体絶命の状態に。諦めないRINONが指で弾くというミラクルを起こし、メンバーみんなで「奇跡の展開！」と大盛り上がり。そこでRINONが「ME:Iみたいじゃん！」と言っていたのが印象的だった。

撮影後のインタビューで女子旅について聞くと「ダイバー免許を持つメンバーがふたりもいるので、みんなで女子旅に行くならハワイ！」と回答。また、3年目を迎えるME:Iがやりたいことを聞かれると、MOMONAは「3年目もやはりツアーをしたい」と力強く語った。

■CMストーリー

女子旅で貸し切りのヴィラを訪れたME:I。MOMONAが「着いたー！」とうれしそうに声を上げながら“Samsung Galaxy S26 Ultra”で動画撮影を始め、メンバー全員が楽しそうに手を振る。タイアップ楽曲「Best Match」が流れるなか、AYANEがジェンガを倒してしまい盛り上がるシーンや、SUZUとTSUZUMIが部屋にあった大きなクマのぬいぐるみと記念撮影する姿、KEIKOとRINONが仲良く料理をする様子など、メンバー同士が自由に楽しむひとときが次々と描かれる。

さらに場面は夜へ。MIUとAYANEが、「ME:I」と書かれた大きなキャンドル付きケーキをテラスに運び、MOMONAが暗い場所でも自動で明るく美しく撮影できる「ナイトグラフィービデオ」の機能を使って撮影を始める。「すっごい、きれい！」と感嘆しながら、メンバーがキャンドルを吹き消す瞬間を収める。そして、「今しかないこの瞬間を、Galaxyと。」というメッセージとともに、全員が自撮りをしながら、楽しい思い出を“Samsung Galaxy S26 Ultra”に残す。最後は「ドコモMAXで！」というセリフとともに、くつろぎながらテレビを楽しむメンバーの姿で、CMは締め括られる。

■リリース情報

2026.02.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Best Match」

■関連リンク

特設サイト

https://www.docomo.ne.jp/special_contents/smartphone/galaxy_s26_ultra_with_me-i_konoshunkanwo/

ME:I OFFICIAL SITE

https://me-i.jp/

■【画像】ME:Iアーティスト写真