◇オープン戦 パイレーツ1─3ブレーブス（2026年2月25日 フロリダ州ノースポート）

昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が25日（日本時間26日）、ブレーブスとのオープン戦で今春実戦初登板。2回1/3を投げ、1安打1失点で4四球4奪三振だった。

立ち上がりからいきなり注目の対決を迎えた。初回、先頭で打席に迎えたのは2023年ナ・リーグMVPのアクーニャ。2ボール2ストライクからの6球目、チェンジアップを低めに沈めて空振り三振を奪ってみせた。その後、2死から2者連続四球を与えたがライリーを高め直球で空振り三振に打ち取り、ピンチをしのいだ。

2回も2四球で得点圏に走者を背負ったが、アクーニャをスイーパーで一飛に打ち取り、本塁を踏ませなかった。

3回は先頭のボールドウィンに三塁打を浴び、続くオルソンを三振に仕留めたところで降板。後を継いだ2番手投手が適時打を許したため、スキーンズの登板成績は2回1/3を1失点となった。

剛速球が武器で“怪物右腕”として知られるスキーンズは昨季、23試合で11勝3敗、防御率1・96の好成績を残し、メジャー2年目ながら初のサイ・ヤング賞に輝いた。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として出場する。大リーグ公式サイト「MLB.com」など複数の米メディアによると、大会では2試合に先発する見通しで、1次ラウンドで1試合、決勝ラウンドで1試合登板する見込みという。

一方、昨季ア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたタイガース・スクバルはWBCでの登板は1次ラウンドの1試合のみと明言。その後はシーズンに向けて調整に入るとしている。