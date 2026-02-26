［検証…史上最強日本］＜下＞

ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本代表選手団は、冬季では史上最多となるメダル２４個を獲得した。

躍進した競技がある一方、苦戦した競技も少なくなく、メダルラッシュの陰で悔しさを味わった。

スピードスケート

スピードスケートは銅３個で目標の「金複数を含むメダル５個」には遠く及ばなかった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が個人２種目で３位に入り、３大会連続で表彰台を守った女子団体追い抜きも高木が主軸。２０２２年北京大会から続くエース頼みの戦いは、４年後の今回も変わらなかった。

１８年の平昌（ピョンチャン）と、前回北京では日本スケート連盟が主導するナショナルチーム（ＮＴ）での強化が成功したが、北京後は更なるレベルアップを目指しＮＴを離れる選手が相次いだ。自分の課題に向き合い、集中してトレーニングができる個別チームの長所はあるが、実際にＮＴ並みに充実した活動ができたのは、高木らの「ｔｅａｍ ＧＯＬＤ」などごくわずか。「コーチもいないチームがあった。選手だけのチームなんて世界で聞かない」（日本連盟関係者）という声もあった。日本連盟は有望チームには資金を重点配分するなど支援もしたが、結果には結びつかなかった。

カーリング

３大会連続メダルがかかったカーリング女子の日本代表（フォルティウス）は２勝７敗の８位で１次リーグ敗退。スキップ吉村紗也香は「悔しさが残る」と涙を見せた。チームは世界ツアーで経験を重ね、今大会も最終的に銀メダルに輝いたスイスに勝つなど高い技術を持っていた。ただ、氷の状態を読み切れず駆け引きでも相手チームの後手に回るなど、戦術面での弱点が浮き彫りになった。

世界ツアーと違い、限られた１０チームで争う五輪では、一度流れを失うと立て直すのが難しい。五輪は注目度が高く、そこでの活躍は競技の普及や日本のレベルアップには欠かせない。小笠原歩監督は「この舞台での成績を求めないといけない。世界の上位で勝ち癖をつけていくのが大事になる」と危機感をにじませる。日本勢が１種目も決勝に進めなかったショートトラック、１次リーグで敗れたアイスホッケー女子代表なども課題を露呈した。

次の４年へ

教訓をどう生かすのか。このうちカーリングは日本協会が既に今後の代表選考に修正を加えている。五輪代表は選考の対象期間を２年から４年に延長。世界選手権の代表も日本選手権優勝チームを派遣する形を改め、日本選手権と世界ツアーの結果などを数値化した指標で選ぶことに。「日本選手権の優勝チームが世界で戦えるとは限らない」と柳等チームリーダー。次の４年は世界での実績をより重視する方策にかじを切る。

スピードスケート代表の湯田淳監督はＮＴと個別チームの新たな役割や強化方法を模索すると示唆した。「今後どういう体制にするか。間違いなく、今の延長線上にはない」。前例にとらわれない姿勢で改革を推し進めることが必要なのは不振にあえいだすべての競技に共通している。（ミラノ・コルティナ五輪取材班が担当しました）