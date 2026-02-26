ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は２５日（日本時間２６日）にアリゾナ州スコッツデールでのダイヤモンドバックスとのオープン戦に先発で初登板した。１回１／３を投げ、３安打３失点、３三振２四球だった。打者９人に３６球、最速９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマークした。

初回先頭はペルドモ。昨季２０本塁打、１００打点、打率２割９分をマークし、ナ・リーグＭＶＰ投票で４位に入っている。１ボールからの２球目、外角高めの９６・５マイル（約１５５・３キロ）のフォーシームを痛烈なライナーで右前打されるっと、続くタワを歩かせ、無死一、二塁のピンチだ。３番スミスの中前の浅いライナーは中堅手キム・ヘソン（金慧成）がダイビングキャッチ。

４番はカージナルスから移籍した本塁打王３回、通算３５２本塁打の強打者アレナド。カウント１―２からの４球目、内角低めの８６・６マイル（約１３９・４キロ）のカットボールを捉えられた。痛烈なライナーは左翼線への先制二塁打となった。１点を失った。続くバルガスに１ボールからの２球目、真ん中高めの９５・５マイル（約１５３・７キロ）のフォーシームを右翼線に運ばれ、２点適時二塁打となった。ここでプライアー投手コーチがマウンドで間を取った。

続くローラーはフルカウントから外角高めの９７マイル（約１５６・１キロ）のフォーシームで空振り三振。７番のマイナーの右打者はフルカウントから外角低めの９４・３マイル（約１５１・８キロ）のフォーシームで見逃し三振に仕留めた。２７球を要し、ストライクは１３球だった。

２回も続投。８番ジョーンズは内角低めのカットボールで空振り三振。９番ガルシアを歩かせたところで降板となった。当初は２回の予定だったが、投げ切ることは出来なかった。

制球が定まらなかったの懸念材料だが、フォーシームが最速９８・６マイルを計測したのは収穫だ。フォーシーム、スプリットに次ぐ第３の球種として習得を目指しているジャイロ回転で変化するカットボールを１１球投じ、安打はアレナドの左翼線二塁打だけ。空振り２、ストライク３、ファウル１、ボール４という結果だった。

先発に復帰し、ローテーション入りを目指す今季、開幕に向けて調整を続けるだけだ。