23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏と野村弘樹氏が、阪神・木下里都について言及した。

谷沢氏は「テイクバックちょっと小さくして強いボールがいく。変化球よりも、ストレートに魅力を感じましたよね。150キロ以上投げられるピッチャーですから、ボールの伸びというか、そういう意味では、石井大智クラスのピッチャーではないかなという感じがしましたね。セットアッパー、抑えの候補に上がるんじゃないですかね」と期待を寄せた。

野村氏も「球速はもちろんですけど、ボールが重そうに感じるんですよね。鉛を投げているようなね。バットの割れ方もそうなんですけど、重そうに感じるんですよね。芯で捉えても重さを感じるだろうし、芯を外されると飛んでいかないでしょうから。スピードプラス重そうに見える球質が武器ですね」と評価した。

木下は大卒社会人出身で今季2年目を迎える25歳の右腕。プロ1年目の昨季は一軍で11試合に登板して、1ホールド、防御率3.29の成績を残した。2年目の今季、一軍に定着できるか。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』