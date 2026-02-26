《新作》大バズり中ーーーッッ！！【3COINS】カラフルでオシャレな「再入荷アイテム」って？

季節のイベントに合わせたグッズや便利な生活雑貨など、さまざまな商品を扱う【3COINS（スリーコインズ）】には、発売後すぐに売り切れ→再入荷した「カトラリー」があるそう。今回は、おしゃれなカラーで使うたびに気分が上がりそうなアイテムをご紹介します。ぜひお買い物の参考にしてみて。

新生活にぴったり！ カラフルカトラリー

春から新生活を始める人へのプレゼントにもおすすめなのが、こちらの「カトラリーセット」\1,100（税込）です。メイン用のフォーク・スプーン・ナイフとデザート用のフォーク・スプーンの計5本がセットになっています。持ち手はブルー・ピンク・グリーンなどそれぞれ異なるカラーになっていて、食卓がパッと華やぎそう。丸みを帯びたかわいらしいフォルムも魅力的です。透明窓付きの箱入りで販売されています。

カラフルで気分が上がりそうな箸セット

使うたびに気分が上がりそうなカラフルな「お箸3膳セット」。\330（税込）と手頃で箱入りなので、ちょっとした贈り物にも最適です。日常使いはもちろん、来客用にもおすすめ。同じシリーズの「ラインプレート」や「ラインマグ」「グラス」などと一緒に使えば、いつもの食卓がグッとおしゃれになりそうです。お箸の食洗機・乾燥機使用はできません。

