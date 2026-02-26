タレント・でか美ちゃんが24日、自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジの金髪姿の写真をアップし、ファンの反響を呼んでいる。



【写真】輝くゴールド まるで別人の大胆イメチェン

でか美ちゃんは「金髪デビュー」と書き出し、「一生に一回くらいはやってみたいな～ と長年思ってた金髪にしてみました きんぱチュ、してってことですな(なに？)」とピースサインの絵文字をつけながら記した。23日の投稿ではキャップ姿からのぞく髪はやや明るめながら抑えたカラー。1日にして劇的な変化を遂げた姿をお披露目した。



投稿したのはアウター姿で黒のキャップをかぶってピースサインをするショット。光に照らされて、金色の髪が輝いている。でか美ちゃんは「インナーカラーを徐々に下におろしていった計画や イメチェンしてから心の平穏を保つ為にどういうコミュニティに顔出してたかなどなど #こねくと954のオープニングでも話してますので是非お聴きください」と、火曜パートナーして出演しているTBSラジオ「こねくと」もアピール。



さらに仕上がりまでの流れも説明した、でか美ちゃん。「3回ブリーチしました 髪の毛と頭皮とメンタルが強いのでいけました 経過を見ながらもうちょい白っぽい色味にしたり ブリーチしたから入れられる色入れたり、楽しみたい！」と新スタイルを満喫している様子だった。



衝撃レベルの変身だが、フォロワーは「いい感じ！」「新鮮!!!!!」「エエヤン」「めちゃくちゃ似合ってる」と好感。また「え？でか美ちゃんさん？」と驚きの声も。ほかにも「ピンクも似合いそう」と新たなチャレンジに期待するコメントも寄せられていた。



でか美ちゃんは1991年生まれ、三重県出身。2024年にお笑い芸人のサツマカワRPGと結婚した。かつては一度聞いたら忘れられない芸名で活動していたが、21年12月に親しみやすい名前に改名している。



