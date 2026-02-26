ミラノ・コルテイナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２６日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオ生出演した。

番組では五輪でのフリー演技後に人さし指を頬に当てて首をかしげた中井のポーズについてトークが発展。その場で中井は世界を魅了したポーズをやってみせ、出演者らは大喜びした。

そして中井は「トリプルアクセルを着氷できてすごくうれしかったのですけど、ほんのちょっとわずかなミスがあったので、やっぱりこのミスが表彰台を逃したりだったり細かい順位の差になってしまうので、正直不安な…メダルどうかなというふうに思っていました」と説明。

総合司会の水卜麻美アナウンサーは「がっかりで悔しいとかとも違うし、どうかな〜って？心の中でこれは何色だろうって感じ？」と同じポーズをとりながら尋ねると、中井は「そうなんです！銅欲しいな〜って感じでした」と笑った。水卜アナは「あのポーズ、日本中に衝撃が走りました」と伝えた。