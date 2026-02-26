りくりゅう『Number』五輪特集で表紙 全メダリストの記事掲載【一覧】
スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』臨時増刊号『完全保存版「ミラノ・コルティナ五輪のすべて。」』（文藝春秋）が、26日に発売された。
【動画】“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、記者会見でも仲良し全開！
担当デスク・坪井真ノ介氏は「17日間にわたって開催されたミラノ・コルティナ五輪。スキージャンプ・丸山希選手の銅メダル（女子ノーマルヒル）を皮切りに、日本選手団は金5、銀7、銅12のメダルを獲得しました。冬季五輪では歴代最多となる24個の栄冠。その裏にあった真実の物語を、とっておきの写真とともにお届けします」と紹介。
続けて「巻頭記事では、フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した"りくりゅう"の死闘に迫りました。失意のショートから伝説のフリーに至るまで、あの24時間で2人の間に何が起きていたのか。三浦璃来選手・木原龍一選手が試された「絆」とは。徹底取材でその舞台裏を描きます。また、日本勢が大活躍だったスノーボードでは、木村葵来選手、戸塚優斗選手、深田茉莉選手、村瀬心椛選手の金メダリスト4人に単独インタビューを行いました。日本の新たなお家芸と言えるスノボー競技。その最前線で輝くニュースターたちの素顔も、ぜひ誌面でお楽しみください」と誌面の内容を伝えた。
その上で「その他にも、今号では日本の全メダリストの記事を掲載しています。テレビの前で心を動かされた瞬間。思わず声を上げ、拍手を送りたくなった瞬間。そんな熱い記憶の数々を存分に詰め込んだ誌面になっていますので、ぜひ手にとっていただけますと幸いです」と呼びかけている。
■『Sports Graphic Number』臨時増刊号
［栄光へのリフト］文◎野口美惠
三浦璃来＆木原龍一「黄金の絆で結ばれて」
［五輪に別れを告げて］文◎野口美惠
坂本花織「旅立ちの銀メダル」
［史上最多のメダル獲得］文◎矢内由美子
高木美帆「人生を懸けて、攻め抜いた」
［悔しさをバネに］文◎矢内由美子
女子団体パシュート
高木美帆／佐藤綾乃／堀川桃香／野明花菜「ブロンズの輝きは継承の証」
［三度目の正直］文◎矢内由美子
戸塚優斗「俺、吹っ切れたかもしれない」
［命懸けのチャレンジ］文◎矢内由美子
平野歩夢「満身創痍で見せた生き様」
［ハーフパイプ王国ニッポン］文◎矢内由美子
小野光希／山田琉聖「メダルラッシュの要因は？」
［新女王インタビュー］文◎矢内由美子
村瀬心椛「会心のトリプルコーク」
［最年少ヒロイン誕生］文◎矢内由美子
深田茉莉「誰よりも練習してきた」
［丸刈りの勝負師］文◎矢内由美子
木村葵来「金メダルへのテイクオフ」
［メダリストの意外な共通点］文◎矢内由美子
木俣椋真／長谷川帝勝「東海出身ボーダーがアツい？」
［7人で繋いだバトン］文◎野口美惠
フィギュアスケート団体「果たされた4年前の約束」
［五輪の魔物と戦って］文◎野口美惠
鍵山優真「4回転フリップに後悔はない」
［ショート9位からの逆転劇］文◎野口美惠
佐藤駿「夢なのか現実なのか」
［大波乱の内幕］文◎野口美惠
シャイドロフ／マリニン「銀盤に刻まれた歓喜と絶望」
［夢舞台でのトリプルアクセル］文◎野口美惠
中井亜美「17歳のビッグスマイル」
［新たな決意］文◎矢内由美子
堀島行真「この悔しさは、一生残る」
［亡き母の想いを胸に］文◎雨宮圭吾
丸山希「獲ったよって報告したい」
［幸せな銅メダル］文◎雨宮圭吾
高梨沙羅「みんながいてくれたから」
［ジャンプ界の新船長］文◎雨宮圭吾
二階堂蓮「勝ち抜く経験をもっと」
［唐突な幕切れ］文◎雨宮圭吾
小林陵侑「吹雪に消えた最後の飛躍」
［17日間の激闘録］文◎石井宏美
歴史を塗り替えたジャパン旋風の記憶
