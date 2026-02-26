ワンコ2匹を、小さな穴が開いているリュックに入れたら…？2匹の反応の違いに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で6万2000回再生を突破。「最高ｗ」「面白すぎる」といった声が寄せられています。

【動画：リュックに入っている2匹の犬が『小さな穴』を見つけた結果…まさかの『反応の違い』】

リュックの穴を見つけたワンコ2匹の反応

TikTokアカウント「potatotouni」に投稿されたのは、キャバリアの「ポテト」ちゃんとペキニーズ×トイプードルのMIX犬「ウニ」ちゃんをリュックに入れた時の様子です。

リュックには犬が顔を出せるように穴が開いており、この日の穴のサイズは小さめに調整されていました。ポテトちゃんはその穴に気づくと、さっそく外を覗き見し始めたそう。小さな穴から片目だけが見えている光景は、なんともシュールで面白いです。

一方、隣のリュックに入ったウニちゃんは、「外に出たい！」と全力で穴をホリホリし始めたとか。穴から鼻先を出して無理矢理リュックから出ようとしたものの、穴が小さすぎて断念…。その後は「こうなったら穴を広げるしかない」とばかりに、再びリュックの中で大暴れ！2匹の反応の違いに個性が出すぎていて、思わず笑ってしまいます。

個性あふれる光景に爆笑

ポテトちゃんはウニちゃんが暴れている間も、リュックの中で大人しくしていたそう。穴から片目やお鼻だけを出して冷静に様子をうかがっている姿は、「落ち着いて」と無言で訴えているようにも見えます。

そんなポテトちゃんの視線を感じたのか、途中でウニちゃんも大人しくなったとか。最終的にウニちゃんは穴からお鼻を、そしてポテトちゃんは片目を出して、お目目とお鼻で会話しようとしていたそうですよ。

この投稿には「性格の違いがすごいｗ」「コレを電車や待合室でみたら、笑わないの無理w」「片目だけ出てんの吹くしかないわｗ」「お互いを確認してるのが可愛い」といったコメントが寄せられ、2匹の個性あふれる姿に爆笑する人が続出することとなりました。

ワンコたちは仲良し

ポテトちゃんとウニちゃんはとても仲良しで、２匹を同じリュックに入れた時にはぴとっとくっつき、お互いの温もりを感じながらリラックスしていたそうです。これからも2匹の仲睦まじい姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

ポテトちゃん＆ウニちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「potatotouni」をチェックしてくださいね。

