ドジャースのユニホーム着想のデザインで各色1700本限定発売

ドジャース・大谷翔平投手の偉業を称える限定モデルが、セイコーウオッチから発売されることが決まった。約30万円近い商品だが、ファンからは「めちゃめちゃ欲しい！」と歓喜の声が上がっている。

今回の限定モデルは「ダイバーズ 1965 ヘリテージ モデル」をベースに、ドジャースのビジターユニホームをイメージしたグレーとブルーを採用。針やインデックスには、ユニホームの背中に輝くゴールドのMLBロゴパッチを模した差し色が施されている。さらに、りゅうずには大谷の背番号である「17」が刻まれるなど、ファンには堪らない意匠が随所に散りばめられた。

セイコーと大谷は2018年からサプライヤー契約を締結しており、長年の信頼関係が今回の製作へと繋がった。約72時間の持続時間を誇る機械式ムーブメントを搭載し、裏蓋にはシリアルナンバーも刻印される。価格は28万6000円で、2色がそれぞれ1700本限定という希少性の高い逸品だ。付属の専用ボックスには大谷のサインもあしらわれており、プレミア化は必至といえる。

待望の限定アイテムの発表に、SNS上のファンは即座に反応した。「めちゃめちゃ欲しい！」「欲しいぞ…」「普通にカッコいい欲しい」「ほしすぎるなこれは」「WBC効果でバカ売れしそう」「急に買いたくなって来てしまった」「ロレックスより価値上がりそう」といった絶賛のコメントが殺到。争奪戦を予感させるほどの盛り上がりを見せており、大谷の衰えぬ人気を改めて証明する形となった。（Full-Count編集部）