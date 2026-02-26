フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。心境を語った。

25日に帰国した中井はこの日、帰国後初という生放送に出演。水卜麻美アナからフリー演技後の“あざとポーズ”について話題を振られる場面があった。

どのような心境からのポーズだったのかと聞かれると「もうちょっと…トリプルアクセル着氷できて凄くうれしかったんですけど、ほんのちょっとわずかなミスがあった」と回顧。「そのミスが表彰台を逃したりだったり、細かい順位の差になってしまうので正直“メダルどうかな？”って不安な気持ちでした」と説明した。

水卜アナは「がっかりで“うーん”とも違うし、心の中では“これは何色だろう？”そんな感じ？」と質問。「そんな感じです。銅は欲しいなっていう感じでした」とぶっちゃけて笑いを誘っていた。

中井はこの後の時間も同局「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。ポーズの反響について聞かれ「友達もまねしたりとか、SNSでも結構流れてくるのでびっくりしました」と話していた。