¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥é¥Ã¥¡¼ÆóÎÝÂÇ¡õÃæ·ø¤Ø£±£²£³¥á¡¼¥È¥ëÂçÈôµå¡¡½é¤Î»àµå¤â
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ì¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡¢£±»àµå£±ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡££¶²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÂà¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ï£´¡½£´¤Î°ú¤Ê¬¤±¡£
¡¡£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ï£²²óÀèÆ¬¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ïºòµ¨£±£´¾¡¤Î±¦ÏÓ¥Þ¥¤¥º¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤ËÈ´¤±¤¿£¸£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£´£±¡¦£¶¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬±¦¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¡¢»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡£´²óÀèÆ¬¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£¶£°»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ëµß±ç±¦ÏÓ¥Ù¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£±¤«¤é¤Î£´µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ³°´ó¤ê¤Î£¹£´¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¡¦£´¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÃæÁ°¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤â¡¢Ìî¼ê¤Î´Ö¤Ë¥Ý¥È¥ê¡£È½ÃÇÎÉ¤¯ÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£Á¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡¢¥ë¡¼¥«¡¼¥¹¤ÎÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡£³¡½£°¤Î£µ²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ï£´ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥¹¥ß¥¹¤Î¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¤Î£³µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤Î£¹£µ¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£³¡¦£¹¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò³ÑÅÙ£²£¹ÅÙ¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£°¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¡¦£³¥¥í¡Ë¤ÇÃæ·ø¤ØÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤âÃæ·ø¼ê¤¬¹¥Êá¡£ÀË¤·¤¯¤â£²»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èôµ÷Î¥£´£°£¶¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£²£³¡¦£¸¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÂçÈôµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÆóÎÝÂÇ¤Ë¡¢Ãæ·ø¤Ø¤ÎÂçÈôµå¡£²¬ËÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£