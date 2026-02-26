運気に偏りが！？玄関に趣味の道具やおもちゃが散らばっているとヤバい！理由とは？【ヤバい風水】

玄関に散らばっているおもちゃはNG！趣味の道具はきちんとしまうが吉

ヤバい！趣味の道具やおもちゃが散らばっている【ヤバい風水】

サッカーボールやスケートボード、釣りの道具など、趣味の道具の置き場所が玄関になってしまっているご家庭をたまにお見かけします。こうした玄関は運気が遊びの方向に偏ってしまう傾向があります。すべての運気は玄関から入ってくるので、遊びのエネルギーが家の中を流れ、仕事などに向かなくなってしまうのです。物置や収納BOXなどを用意して、趣味の道具は使い終わったらきちんとしまうように習慣づけましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。