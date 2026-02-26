¶ÚÆù¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ëNG¹ÔÆ°¡ª¹øÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹£³Âç¸¶°ø¤È¤Ï¡©¡ÚÀìÌç°å¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤ë ¿Þ²ò ¹øÄË¤ÎÏÃ¡Û
¹øÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹£³Âç¸¶°ø
Á°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë
¡¡¹øÄË¤òµ¯¤³¤¹¸¶°ø¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°¤¤»ÑÀª¡¢¶ÚÆù¤Î¿ê¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î£³¤Ä¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÆ¬¤Î½Å¤µ¤ÏÀ®¿Í¤ÇÂÎ½Å¤ÎÌó£±³ä¡ÊÂÎ½Å60㎏¤Ê¤éÌó£¶㎏¡Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤Î½Å¿´¤òÇØ¹üÉÕ¶á¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç½Å¤¤Æ¬¤ò»Ù¤¨¡¢Á´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁàºî¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¡¢¤µ¤é¤ËÁÝ½ü¡¢Àö¤¤Êª¤È¤¤¤Ã¤¿²È»ö¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÁ°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¤ò¤È¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¬¤òÁ°¤Ø½Ð¤¹»ÑÀª¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÇÇØ¤Î¤è¤¦¤ËÇØ¹ü¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ½Å¿´¤¬Á°Êý¤Ø°ÜÆ°¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ó¤ä¹ø¤Î¶ÚÆù¤ËÍ¾·×¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÉÔÄ´¤ÎÍ×°ø¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤ä²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¶ÚÆù¤Î¿ê¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÚÎÏ¤ä½ÀÆðÀ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤â¡¢¹øÄË¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¿ê¤¨¤¿¶ÚÆù¤Ï·ì¹ÔÉÔÎÉ¤ò¾·¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë¹øÄË¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂÎ´´¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤Ï¡¢¾ï¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢½ÀÆðÀ¤ä²ÄÆ°°è¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹øÄËÍ½ËÉ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿´¤ÎÉÔÄ´¤¬¾·¤¯¹øÄË¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÍ¡¹¤Ê½Å°µ¤¬¡Ö¿´°øÀ¹øÄË¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤´¤È¤Ç¿À·Ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¿²¤Ä¤±¤º¡¢ÈèÏ«¤«¤éÄË¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤Ê¤É¤¬¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£¿´°øÀ¤Î¾ì¹ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤â¸¶°ø¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
°¤¤»ÑÀª¡¢¶ÚÆù¤Î¿ê¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÂçÅ¨
ÇÇØ¤Ê¤É¤Î°¤¤»ÑÀª¤Î¤Û¤«¡¢¶ÚÆù¤Î¿ê¤¨¤«¤é¤¯¤ëÂÎ¤Î¤«¤¿¤µ¤ä²ÄÆ°°è¤Î¶¹¤µ¤¬¹øÄË¤Î¸¶°ø¤Ë¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¤¦¤Ä¾É¾õ¤Ê¤É¡¢¿´¤ÎÉÔÄ´¤¬ÄË¤ß¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¹øÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø① ÇÇØ¤Ê¤É¤Î°¤¤»ÑÀª
Á°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¤ÇÂÎ¤Î½Å¿´¤¬Á°¤Ø°Ü¤ë¤È¡¢ Á´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¼ó¤ä¹ø¤Î¶ÚÆù¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÇÉÔÄ´¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¡£
¹øÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø② ¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤ä½ÀÆðÀ¤Î¿ê¤¨
±¿Æ°ÉÔÂ¤ä²ÃÎð¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÚÎÏ¤ä½ÀÆðÀ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤¬¤³¤ï¤Ð¤ê¡¢²ÄÆ°°è¤â¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¹øÄË¤òÍ¶È¯¤·¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Î½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¹øÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø③ ¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì
¿Í´Ö´Ø·¸¡¢»Å»ö¡¢ÉÂµ¤¤Ê¤É¡¢ÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤¬¹ø¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢ÄË¤ß¤òÁýÂç¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÀìÌç°å¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤ë ¿Þ²ò ¹øÄË¤ÎÏÃ¡ÙÃø¡§µÈ¸¶ ·é