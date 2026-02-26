知ってるようで知らない家の外部空間ベランダとテラス、バルコニーの違いとは！？【建築の話】

知ってるようで知らない家の外部空間ベランダとテラス、バルコニーの違いとは

知っておくと面白いそれぞれの違い

住宅に付属する外部空間にはベランダ、テラス、バルコニーなどの呼び名があります。その違いは「部屋の仲間」か「庭の仲間」かという視点から、説明することができます。

ベランダは室内から連続するようにつらなる外部へのつなぎの空間です。ヨーロッパのイメージがあるかもしれませんが、意外にもその発祥はインドだといわれています。

高温多湿なこの地に進出したイギリス人が厳しい暑さをしのぐために、現地の建物を参考につくったのが始まりです。大屋根をかけることで強い日差しをさえぎり、涼しい風も得ることができます。開口部は大きくとられ、部屋を延長した、いわば第２の居間のように多くの時間を過ごす場所です。

一方、テラスは庭と一体になった外部空間です。室内から出入りできるのが一般的ですが、室内からは開口部で仕切られており、屋根もありません。より外部に近い空間だといえるでしょう。

バルコニーは２階以上が建物から張り出す外部空間です。ヨーロッパのアパートメントでは、居住空間は２階以上に設けられていました。庭を持てない人々のためのささやかな庭がわりの空間なのです。

日本家屋には、ベランダと似た縁側というものがあります。「縁側で夕涼み」というシーンを連想される方もいらっしゃることでしょう。縁側は屋根を持ち、部屋を延長させた半内部空間です。

一般的には半間（約91センチ）ほどで、それより広いものは広縁と呼びます。雨のかかる縁側は濡縁と呼ばれ、これは日本版のテラスといえるかもしれません。

