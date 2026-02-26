東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.37　高値156.82　安値155.35

158.48　ハイブレイク
157.65　抵抗2
157.01　抵抗1
156.18　ピボット
155.54　支持1
154.71　支持2
154.07　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1810　高値1.1814　安値1.1771

1.1869　ハイブレイク
1.1841　抵抗2
1.1826　抵抗1
1.1798　ピボット
1.1783　支持1
1.1755　支持2
1.1740　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3559　高値1.3566　安値1.3489

1.3664　ハイブレイク
1.3615　抵抗2
1.3587　抵抗1
1.3538　ピボット
1.3510　支持1
1.3461　支持2
1.3433　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7725　高値0.7758　安値0.7719

0.7788　ハイブレイク
0.7773　抵抗2
0.7749　抵抗1
0.7734　ピボット
0.7710　支持1
0.7695　支持2
0.7671　ローブレイク