東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.37 高値156.82 安値155.35
158.48 ハイブレイク
157.65 抵抗2
157.01 抵抗1
156.18 ピボット
155.54 支持1
154.71 支持2
154.07 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1810 高値1.1814 安値1.1771
1.1869 ハイブレイク
1.1841 抵抗2
1.1826 抵抗1
1.1798 ピボット
1.1783 支持1
1.1755 支持2
1.1740 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3559 高値1.3566 安値1.3489
1.3664 ハイブレイク
1.3615 抵抗2
1.3587 抵抗1
1.3538 ピボット
1.3510 支持1
1.3461 支持2
1.3433 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7725 高値0.7758 安値0.7719
0.7788 ハイブレイク
0.7773 抵抗2
0.7749 抵抗1
0.7734 ピボット
0.7710 支持1
0.7695 支持2
0.7671 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値156.37 高値156.82 安値155.35
158.48 ハイブレイク
157.65 抵抗2
157.01 抵抗1
156.18 ピボット
155.54 支持1
154.71 支持2
154.07 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1810 高値1.1814 安値1.1771
1.1869 ハイブレイク
1.1841 抵抗2
1.1826 抵抗1
1.1798 ピボット
1.1783 支持1
1.1755 支持2
1.1740 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3559 高値1.3566 安値1.3489
1.3664 ハイブレイク
1.3615 抵抗2
1.3587 抵抗1
1.3538 ピボット
1.3510 支持1
1.3461 支持2
1.3433 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7725 高値0.7758 安値0.7719
0.7788 ハイブレイク
0.7773 抵抗2
0.7749 抵抗1
0.7734 ピボット
0.7710 支持1
0.7695 支持2
0.7671 ローブレイク