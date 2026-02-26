東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7123　高値0.7126　安値0.7057

0.7216　ハイブレイク
0.7171　抵抗2
0.7147　抵抗1
0.7102　ピボット
0.7078　支持1
0.7033　支持2
0.7009　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5999　高値0.6003　安値0.5960

0.6058　ハイブレイク
0.6030　抵抗2
0.6015　抵抗1
0.5987　ピボット
0.5972　支持1
0.5944　支持2
0.5929　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3676　高値1.3707　安値1.3673

1.3732　ハイブレイク
1.3719　抵抗2
1.3698　抵抗1
1.3685　ピボット
1.3664　支持1
1.3651　支持2
1.3630　ローブレイク