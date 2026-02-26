東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7123 高値0.7126 安値0.7057
0.7216 ハイブレイク
0.7171 抵抗2
0.7147 抵抗1
0.7102 ピボット
0.7078 支持1
0.7033 支持2
0.7009 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5999 高値0.6003 安値0.5960
0.6058 ハイブレイク
0.6030 抵抗2
0.6015 抵抗1
0.5987 ピボット
0.5972 支持1
0.5944 支持2
0.5929 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3676 高値1.3707 安値1.3673
1.3732 ハイブレイク
1.3719 抵抗2
1.3698 抵抗1
1.3685 ピボット
1.3664 支持1
1.3651 支持2
1.3630 ローブレイク
