２５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３０７．６５ドル高の４万９４８２．１５ドルと続伸した。ソフトウェア関連株への買い戻しが続き、投資家心理を上向かせた。エヌビディア＜NVDA＞の決算発表待ちの展開となったが、ナスダック総合株価指数の上昇率は１％を超えた。引け後に発表されたエヌビディアの２５年１１月～２６年１月期（第４四半期）決算は売上高と１株利益が市場予想を上回る内容となり、同社株は時間外取引で一時４％高となった。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、ＩＢＭ＜IBM＞が堅調。カバ・グループ＜CAVA＞やサークル・インターネット・グループ＜CRCL＞、フィグマ＜FIG＞が大幅高となった。一方、ホーム・デポ＜HD＞が冴えない展開。ロウズ・カンパニーズ＜LOW＞が売られ、キャンピング・ワールド・ホールディングス＜CWH＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は２８８．３９ポイント高の２万３１５２．０７と続伸した。マイクロソフト＜MSFT＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞がしっかり。ルーシッド・グループ＜LCID＞が値を上げ、アクソン・エンタープライズ＜AXON＞が急伸した。一方、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が軟調。ファースト・ソーラー＜FSLR＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS