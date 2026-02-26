２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．４２ドル（－０．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５２２６．２ドル（＋４９．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝９０９３．９セント（＋３４８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６５．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．５０セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４８．２５セント（＋８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１１．４４（＋１．６４）
出所：MINKABU PRESS
