ロンドン発のファッションブランド「ジョゼフ（JOSEPH）」は2月20日、約8年ぶりにロンドン・ファッションウィークに復帰。現代美術館テート・モダンで、2026年秋冬コレクションを発表した。 今季は2024年8月に就任した新クリエイティブディレクターのマリオ・アリーナ（Mario Arena）が手掛ける2シーズン目で、彼にとって初のランウェイショー。ブランドがショーを開催するのは、2018年までクリエイティブディレクターを務めたルイーズ・トロッター（Louise Trotter）の任期以来となる。

オーストラリア出身のマリオは、イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）本人のもとでキャリアをスタート。その後、フィービー・ファイロ期の「セリーヌ（CELINE）」「クリストファー・ケイン（Christopher Kane）」「ナヌーシュカ（Nanushka）」を経て、直近では「JW アンダーソン（JW ANDERSON）」のレディ・トゥ・ウェア、アクセサリー、ランウェイ部門のプロダクト＆デザインディレクターを務めてきた実力派だ。

ジョゼフは1979年、ジョゼフ・エテッドギー（Joseph Ettedgui）によってロンドンで創業。フィット感に優れたトラウザー、上質なニット、洗練されたテーラリングという3つの柱で知られ、エフォートレスでタイムレスな服作りを追求してきた。”自立した女性のためのワードローブ”を提案するというブランドの方向性は、新ディレクターのマリオにも受け継がれている。

今シーズン、マリオが探求したのは、彫刻芸術に宿る「Finding Form Where Form Does Not Exist（形なきところに形を見出す）」という哲学。無機質な大理石に命を吹き込み、彫刻家の手仕事によって新たな形へと昇華させる過程に着目した。

平面的な素材に彫刻的アプローチを加え、「柔らかさ」と「軽やかさ」を表現。構造的なシェイプ、深く折り重なるドレープ、躍動感あふれるエフォートレスなピースへと再構築し、クラフツマンシップの限界に挑戦。硬質さと柔軟性が共存する新しいシルエットを提示した。

ブランドの核となるレザー、ニットウェア、アウターウェアを再解釈しつつ、コレクション全体はエフォートレスな着こなしを追求。また、パイソン柄やゴールドなど大胆でエキゾチックな要素を加え、力強さと洗練を兼ね備えたルックは、自立した現代女性を象徴している。

特に目を引いたトゲトゲとしたニットのルックは、3Dプリンターで制作したヤマアラシ（ポーキュパイン）風の針を一本一本手作業で縫い付けており、約12キロの重量があるという。マリオは「職人技と最新技術を融合させ、感覚的な体験を届けたかった」と語る。

さらに、ファーストコレクションから継続する豆を象ったモチーフ「ビーン（Bean）」が、ボタンやアクセサリーなど随所に散りばめられた。このモチーフを新たなシグネチャーとして育てていく方針だ。