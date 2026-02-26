（CNN）トランプ米政権は25日、イランとの重要な協議を翌日に控える中、「違法な」イラン産原油の販売や同国の弾道ミサイル生産に関係している30以上の個人・団体・船舶に制裁を科した。

米財務省は今回の追加制裁はイランに「最大限の圧力」をかける取り組みの一環だと説明した。核開発計画の制限を受け入れるようイランに対し軍事的圧力を強める中での動きとなる。

両国の代表団は26日にスイス・ジュネーブで協議に臨む。

財務省の発表によると、今回の制裁の対象には「イランの影の船団の一部として操業している」船舶などが含まれる。

政権はまた、イランやトルコ、アラブ首長国連邦（UAE）の「複数のネットワーク」も制裁の対象としている。こうしたネットワークはイランの精鋭「イスラム革命防衛隊（IRGC）」や国防軍需省が弾道ミサイルや高性能な通常兵器の生産能力を再構築するのに必要な原料や精密機械を確保し、無人航空機（UAV）を第三国に送ることを可能にしている。

ネットワークへの制裁は、2015年に交わされたイラン核合意の破綻（はたん）を受け、国連による対イラン制裁の復活「スナップバック（制裁復活）」を支持して発動されたと財務省は説明した。

一方、イランはトランプ米大統領が24日の一般教書演説で、イランの核や弾道ミサイルの計画について「真っ赤なうそ」を繰り返したと非難した。