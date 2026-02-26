スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』7.10公開日決定 世界を揺るがす“真実”の一端を捉えた特別映像も解禁
スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』が、7月10日より日本公開されることが決定。あわせて、謎に包まれた本作の全貌の一端が垣間見える特別映像とティザービジュアルが到着した。
【動画】『ディスクロージャー・デイ』特別映像「真実への兆候」
現代映画史の頂点を築き上げてきた巨匠スティーヴン・スピルバーグ。『E.T.』や『A.I.』では監督、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』では製作総指揮など、50年以上にわたり世代を超えて今なおファンベースが広がり続ける驚異的な名作の数々を生み出し、エンターテインメントの概念そのものを塗り替えてきた。本作は、彼の比類なき想像力が再び未来へと解き放たれる待望の最新作だ。
巨匠スピルバーグと、『ジュラシック・パーク』の脚本を手がけた盟友デヴィッド・コープが再びタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが務める。そして、主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど実力派キャストが集結。今夏、全人類が目撃することになる“真実”の物語が幕を開ける。
このたび解禁された特別映像は、「隠されてきた政府の最高機密が、ついに暴かれるかもしれません」というニュース番組の緊急速報から幕を開ける。騒然とする報道フロア、街頭でスマートフォンをのぞき込む人々――世界規模でただならぬ事態が進行していることが映し出される。
PCの画面を見つめる女性（イヴ・ヒューソン）が「あれは…人間？」と問いかけると、男（ジョシュ・オコナー）は「違う」と短く言い切る。映像は一気に緊迫感を増し、「人々は真実を知る権利がある」「全世界に“開示”（ディスクロージャー）する、一斉に」と畳み掛ける。
そしてラスト、暗雲が渦巻く夜空に謎の“巨大飛行物体”がその姿を現す…。「明日、地球の歴史が変わる」という男（コールマン・ドミンゴ）のセリフどおり、これまでの常識が覆り、未知の領域へと踏み込んでいく人類の未来に、思わず息をのむ衝撃の映像となっている。
あわせて解禁されたのは、エミリー・ブラントのアップが強烈なインパクトを放つティザービジュアル。大きく見開かれた青い瞳と鳥のシルエットが重なり合う、ミステリアスでどことなく不穏さを感じさせる、印象深いビジュアルに仕上がっている。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、7月10日より全国公開。
