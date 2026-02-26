川島明『ラヴィット！』“芸人減らす説”に連日言及 ニューヨーク屋敷も続く「とにかく、視聴率上げましょ！」

川島明『ラヴィット！』“芸人減らす説”に連日言及 ニューヨーク屋敷も続く「とにかく、視聴率上げましょ！」