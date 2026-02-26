川島明『ラヴィット！』“芸人減らす説”に連日言及 ニューヨーク屋敷も続く「とにかく、視聴率上げましょ！」
お笑いコンビ・麒麟の川島明が、MCを務める26日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。24日に一部で報道された“ラヴィット！リニューアル”について、きのう25日に続けて言及する一幕があった。
【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに
番組冒頭、ちょんまげラーメンが、いつもの調子でテンション高めにあいさつ。ところが、周りの反応がイマイチで、田渕章裕が自席でうなだれていると、川島が「だから、芸人減らすとか書かれんねん（笑）」とチクリ。ニューヨークの屋敷裕政「とにかく視聴率上げましょ（笑）。視聴率上げるボケして！」と畳みかけて、笑いを誘っていた。
25日の番組冒頭、スタジオゲストのさらば青春の光が紹介されると、シーズンレギュラーのTAGRIGHT（タグライト）の西山智樹と前田大輔に向かって森田哲矢が「もう芸人よね」と絡み始めた。川島が「あなたが小言を言いますから、ゲストが来ても小物だとかいうので、開き直って芸人しか呼びません！芸人デーにしましょうよ」とツッコむと、森田は「昨日ネットニュースで『芸人減らす』みたいなの出てましたけど…」と、前日に一部報道ででていた『ラヴィット！』今春リニューアル説にまさかの言及。
これにはスタジオが騒然となり、アンタッチャブル・柴田英嗣が「こわい、こわい、こわい、こわい」とあおると、森田は「申し訳ないですけど、あれタレこんだの俺なんです」としたり顔。「この状況が嫌になって」とさらにボケると、川島は「誤解ないように言いますと、みなさん、そんなに変わらないんで。みなさん、安心してください」と説明。それでも森田は「来週、ここ（スタジオに入る芸人）総替え」とボケを重ねた。
さらにその後、マユリカの阪本が「僕もネットニュース見ました。『ヒルナンデス』化するんじゃないか？ってなんかあかんことみたいな…」と言うと、川島は「失礼な記事書かないでください。頑張っても我々できませんから。あんな上品な番組出来ませんので。変わらずやっていきますので」と必死に弁解していた。
【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに
番組冒頭、ちょんまげラーメンが、いつもの調子でテンション高めにあいさつ。ところが、周りの反応がイマイチで、田渕章裕が自席でうなだれていると、川島が「だから、芸人減らすとか書かれんねん（笑）」とチクリ。ニューヨークの屋敷裕政「とにかく視聴率上げましょ（笑）。視聴率上げるボケして！」と畳みかけて、笑いを誘っていた。
これにはスタジオが騒然となり、アンタッチャブル・柴田英嗣が「こわい、こわい、こわい、こわい」とあおると、森田は「申し訳ないですけど、あれタレこんだの俺なんです」としたり顔。「この状況が嫌になって」とさらにボケると、川島は「誤解ないように言いますと、みなさん、そんなに変わらないんで。みなさん、安心してください」と説明。それでも森田は「来週、ここ（スタジオに入る芸人）総替え」とボケを重ねた。
さらにその後、マユリカの阪本が「僕もネットニュース見ました。『ヒルナンデス』化するんじゃないか？ってなんかあかんことみたいな…」と言うと、川島は「失礼な記事書かないでください。頑張っても我々できませんから。あんな上品な番組出来ませんので。変わらずやっていきますので」と必死に弁解していた。