平成24年、恋人を風俗で働かせ監禁し、首に鎖を巻かせて死に至らしめた男。さらに新たな女性を邪推から殺害し、遺体を冷凍庫に入れて湖へ遺棄した。



写真はイメージ ©getty

この凶悪犯罪はいかにして起きたのか？ 真面目だった元同僚の男がなぜ殺人の片棒をかついでしまったのか？ なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。

「あの野郎、殺してやる！」

福井智雄（当時34）と浅岡圭介（同40）は、転職先の自動車部品製造会社で知り合った。責任者ではなかったが「福井君にもっと丁寧に指導するべきじゃないか」と上司に堂々と意見を述べる浅岡に、福井は共感を抱いた。やがて2人は休日も一緒に遊ぶ仲となり、浅岡の勧めで同じスカイラインGT-Rを購入するほど親しくなった。

浅岡は「女性と話すのが苦手」という福井をキャバクラに連れて行き、そこで信じられないような口説きの早業を見せた。知り合って1カ月も経たないキャバクラ嬢と関係を結び、2カ月後には同棲に持ち込んだ。それが第1の被害者となる河埜麻衣さん（同26）だった。

浅岡は麻衣さんの浮気を見破ると「あいつは軽い女だ。浮気されるぐらいなら、風俗で働かせたほうがマシだ」と激怒し、風俗で働かせてその稼ぎをピンハネするようになった。麻衣さんが逃げ出すと連れ戻し、「1億円払え！」「1兆円払え！」と朝から晩まで怒鳴り続け、精神的に追い詰めた。

その後、浅岡は麻衣さんを3年近く監禁し、パソコンを通じてヌードモデルを務めさせた。麻衣さんは浅岡の許しがないとトイレにも行けず、ペットボトルに排尿し、ビニール袋に排便していた。壁には「寝るな」という張り紙が張られていた。

福井が麻衣さんの姿を最後に見たとき、首に鎖を巻きつけられ、もう一方の端は梁にくくりつけられていた。翌日、浅岡から「麻衣が死んだ」と電話がかかってきた。

第2の被害者は「ナンバー1キャバ嬢」

第2の被害者となったのは、新たに知り合ったキャバクラ嬢の森田弥生さん（当時27）だった。弥生さんが浅岡を単なる客としてしか見ず、神経を逆なでする行為を繰り返すと、浅岡は「あの野郎、自分がナンバー1だからって、他の女を指名するようになったオレを邪魔しているんだ！」「殺してやる！」と邪推から殺意を抱いた。

2人は入念に犯行計画を練り、死体遺棄現場の湖を何度も下見した。事件当日、浅岡が弥生さんを神社の駐車場に誘い込み、馬乗りになって首を絞めた。「疲れたからちょっと代われ。お前もやれ！」浅岡に呼ばれた福井は、浅岡に代わって首を絞めた。浅岡はその間、「頑張れ、頑張れ」と声援を送っていた。

7カ月後、湖で流木を回収していた作業員が弥生さんの遺体が入った冷凍庫を発見。警察の捜査により、2人は逮捕された。しかし浅岡は「すべては福井1人でやったことだ」と元同僚に罪をなすりつけた。

◆◆◆

