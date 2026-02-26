お散歩中に見つけた枝をくわえたまま、ご機嫌で歩いている豆柴。その姿はとても可愛いのですが、枝の長さに衝撃を受ける人が続出！投稿は記事執筆時点で7万回再生を突破し、「可愛すぎる」「笑いがとまりませんｗ」といった声が寄せられています。

【動画：犬が散歩中に『枝』を発見→可愛らしいなと思ったら…まさかの『想像を超える長さ』】

お散歩中に枝を拾った豆柴

TikTokアカウント「1_0_1_022」に投稿されたのは、豆柴ちゃんがお散歩中に枝を発見した時の様子です。豆柴ちゃんはその枝が気に入ったようで、「これお家まで持って帰ろう！」とばかりにお口にくわえてトコトコと歩き出したそう。

「いいもの拾ったな～」と満足そうに歩いている姿はとても可愛いのですが、注目すべきは枝の長さ。豆柴ちゃんは枝の端っこをくわえてズルズルと引きずりながら歩いているのですが、反対側の端は豆柴ちゃんのはるか後ろにあるのです！

想像を超える枝の長さにびっくり！

正確な枝の長さはわかりませんが、だいだい豆柴ちゃん5～6匹分くらいに見えるので、約1.5～2ｍといったところでしょうか。枝を持ち帰るのが好きなワンコは珍しくありませんが、これほど長い枝を運んでいる子はなかなかいないのでは…！？

ちなみに交差点を渡る際は枝の長さの分だけ時間がかかってしまったのですが、左折待ちの車に乗っている人々は枝が渡り終わるまで待っていてくれたそう。きっと豆柴ちゃんが小さな体で長い枝を一生懸命運んでいる姿にキュンとして、優しく見守りたくなったのでしょう。

この投稿には「思った以上に長かったｗ」「何処で拾ったのｗ」「大物ゲットで嬉しそう」「一生懸命咥えてかわいい」といったコメントが寄せられ、豆柴ちゃんが長すぎる枝を運ぶ光景は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

とにかく枝が大好き

豆柴ちゃんはとにかく木の枝が大好きで、日頃からお散歩中に枝を拾ってお家まで持ち帰ることが多いそうです。お家に大量の枝を保管しておくわけにもいかないので、お散歩後に飼い主さんが処分しているそうですが、捨てた枝を翌日にまた拾っていたこともあるとか。

これからも豆柴ちゃんは枝を発見するたびに、ご機嫌で運ぶ可愛い姿を見せてくれそうですね！

豆柴ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「1_0_1_022」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「1_0_1_022」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。