構ってほしくて飼い主さんの腕を真剣に掘っていると顔が徐々に強張って...

怖い一部始終かと思いきやその後のまさかの展開にキュンとしてしまった方が続出した投稿が話題となっています。この投稿には「一瞬でファンになりました」「この子はカワイイの全てを理解してるね」とその可愛さに癒された方のコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点で202万再生を突破しています。

【動画：どうしても構ってほしい小型犬→『激しくホリホリしてるな』と思いきや…衝撃的な『急変』】

構ってほしくて腕をホリホリ！

TikTokアカウント「omamechangram」で話題の投稿に登場しているのは、チワワとミニチュアダックスフンドのミックス犬である『おまめ』ちゃん。

ある日、くつろいでいる飼い主さんに構ってほしかったおまめちゃんは、腕組をしている飼い主さんの腕を一生懸命前足でホリホリして気を引こうとしていたそう。しかしなかなか構ってくれない飼い主さんにおまめちゃんは本気を出し始め...

徐々に恐ろしい顔に...

ガリガリと掘る前足の力が強くなるにつれて、可愛らしかったおまめちゃんの様子に変化があったのだとか。

おまめちゃんの目はどんどん大きく見開いていき、さらに口も徐々に開いて牙が見え、デビルのような恐ろしい表情に一変！飼い主さんの腕を掘ることに真剣になりすぎて、我を忘れてとんでもなく怖いお顔になってしまっていたそうです。おまめちゃんの本気のアピールに飼い主さんも笑い声が漏れてしまっていたと言います。

急なうるうる上目遣いでトドメ！

おまめちゃんがさすがに怖すぎる表情へと豹変してしまっていたので、「怖ーい！」とおまめちゃんに言ってしまったという飼い主さん。するとおまめちゃんの表情がまたまた一変！今度はうるうるなお目目で飼い主さんを上目づかいで見つめ、飼い主さんの腕に顎のせをする「あざとカワイイ」ポーズ。怖い顔から一瞬で切り替わった可愛すぎるアピールポーズに、飼い主さんだけでなく投稿を見た方々もイチコロだったようで、投稿へのコメントではおまめちゃんに心を奪われた方が続出していました。

短時間でノーマル、デビル顔、あざと顔、と３つの別犬のような表情の変化を見せてくれたおまめちゃんなのでした。

怖い顔からうるうるあざと顔に急変するおまめちゃんの様子には、「ほぼ瞬きせずガン開きになってて愛しい」「一瞬でファンになりました」など、おまめちゃんのギャップに射止められてしまった方々が続出しており、投稿には170件以上ものコメントが寄せられていました。

おまめちゃんのあざとカワイイ他の姿も見てみたい方は、TikTokアカウント「omamechangram」の他の投稿もぜひチェックしてみてください。

