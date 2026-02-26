露呈した課題…ド軍ファンの不安が“再燃”　先発・佐々木朗希の「道のりはまだ長そうだ」専門メディア

佐々木朗希のオープン戦初登板は先発として不安を感じさせる投球だった(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間2月25日、敵地で行われたダイヤモンドバックスとのオープン戦でメジャー2年目での実戦初登板を迎えた。結果は1回1/3を投げて3安打2四球3奪三振3失点という内容だった。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』はこれを受け「ロウキ・ササキの散々なオープン戦初登板、2025年のドジャースファンの不安を再燃させる」と題した記事を掲載し、「先発として苦いルーキーイヤーを過ごしたロウキ・ササキが、このスプリングトレーニングでどのようなカムバックを果たすのか、それはすでに興味深い物語として注目を集めている」と記した。

同メディアは、今回の佐々木の登板内容について「先頭打者にヒットを許し、さらに四球を与えてからようやく最初のアウトを奪った。その後、連続二塁打を浴びてアリゾナに3点の先行を許したが、続く2人の打者を三振に仕留めてなんとか切り抜けた」と伝えている。

記事では「今年最初のオープン戦登板で、ロウキ・ササキはドジャースファンに強烈なインパクトを与えることはできなかった。ポジティブな材料を挙げれば、この日の直球の最速が98.6マイル（約158.6キロ）を計測したことだ」と記した。