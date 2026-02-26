「無理だ。かっこよすぎる」高橋海人、空港ファッションに反響！「どこの王子様...?」「鼻血でます！」
King & Princeの高橋海人さん（※高ははしごだか）は2月25日、自身のInstagramを更新。空港ファッションを披露し、反響が寄せられました。
【写真】高橋海人の空港ファッション
コメントでは「無理だ。かっこよすぎる」「どこの王子様...?」「本当に本当に本当にかっこいい」「世界一エトロ似合いますーー」「クルクルパーマでエトロの王子様」「ん、まってイケメンすぎない？？？？」「かっこよすぎて鼻血でます！」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「本当に本当に本当にかっこいい」高橋さんは「より深くエトロに触れられることに、静かに興奮しています 飛行機の窓からオーロラも見えたしね」とつづり、5枚の写真を投稿。全て自身のソロショットで、イタリアのラグジュアリーブランド・エトロ（ETORO）のファッションショーに出席するため、空港に到着した際、撮影されたもののようです。細かい総柄のトップスに、大きめな総柄の青いボトムスを合わせたコーディネートは、ハイセンスで高橋さんによく似合っています。パーマがかかったヘアスタイルもすてきですね。
「台湾×郄橋海人も最高すぎて」1日には「"TANOSHII" NIGHT IN TAIWAN」とつづり、台湾を訪れた際の様子を動画で公開した高橋さん。ファンからは「初台湾楽しめて良かった」「オシャレすぎる」「タリア×郄橋海人も画になりすぎてたけど、台湾×郄橋海人も最高すぎて」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
