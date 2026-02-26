「広島春季キャンプ」（２５日、沖縄）

広島は２５日、沖縄で行われていた春季キャンプを打ち上げ、新井貴浩監督（４９）が「若い選手はいい競争をしていた」と総括した。結果主義での横一線の競争が強調され続けた中、「昨年の春より、一つ上のレベルの競争ができている」と手応えをにじませた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（テレビインタビュー）

−横一線の競争の中でキャンプが打ち上げ。

「昨年の春よりは、一つ上のレベルの競争ができていると思います。そこはやっぱり新しく入ったルーキーたちの影響があると思います」

−最も印象に残った選手は？

「たくさんいる。特に野手の若い選手はみんないいものを見せてくれたと思います」

−開幕投手は？

「まだ何も決まっていません。キャンプが終わってオープン戦が本格的に始まりますので、そこで見極めていきたいなと思います」

（ペン囲み）

−先発ローテのイメージは？

「全然湧いていない」

−若手投手の競争具合は？

「これも斉藤汰直はいいものを見せてくれたし、赤木もね」

−レギュラーが決まっていないのはポジティブなことか。

「ポジティブというか、まだ（対外試合で）見てないから。床田にしても森下にしても。野手だけじゃなしに投手も競争。投げていないから評価のしようがない」

−今年は競争期間も長くなる？

「長いというか、そこもまだ見てみないと分からないよね。本当に決まっていないから。ただ去年の春季キャンプよりレベルの一つ高いところで、若い野手が競争してくれているなというのはすごく感じます」

−新人の活躍が競争に火をつけた。

「まあそうよね。新しく加入した選手が競争をあおってくれていると思います」

−キャンプ後の入れ替えは？

「ファームで目立った選手はいないが、投手は塹江を明後日の練習から呼ぶ。野手は（育成２位の）岸本。本来ならこっち（１軍）スタートだったけど、フィジカル的に万全にしてからということだった。ＧＯサインが出たので呼びます」

−高卒のドラフト６位・西川がファームへ。

「ここまですごくいいものを見せてくれたと思う。ただ、ここから１軍に帯同すると試合に出られなくなる。ファームに合流して試合に出ながら、プロで戦える体をつくってもらう。そういう意味でファームに合流してもらいます」