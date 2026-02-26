広島・新井監督 開幕投手「まだ何も」ローテ「全然湧いていない」「床田にしても森下にしても。投手も競走」【一問一答】
「広島春季キャンプ」（２５日、沖縄）
広島は２５日、沖縄で行われていた春季キャンプを打ち上げ、新井貴浩監督（４９）が「若い選手はいい競争をしていた」と総括した。結果主義での横一線の競争が強調され続けた中、「昨年の春より、一つ上のレベルの競争ができている」と手応えをにじませた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。
◇ ◇
（テレビインタビュー）
−横一線の競争の中でキャンプが打ち上げ。
「昨年の春よりは、一つ上のレベルの競争ができていると思います。そこはやっぱり新しく入ったルーキーたちの影響があると思います」
−最も印象に残った選手は？
「たくさんいる。特に野手の若い選手はみんないいものを見せてくれたと思います」
−開幕投手は？
「まだ何も決まっていません。キャンプが終わってオープン戦が本格的に始まりますので、そこで見極めていきたいなと思います」
（ペン囲み）
−先発ローテのイメージは？
「全然湧いていない」
−若手投手の競争具合は？
「これも斉藤汰直はいいものを見せてくれたし、赤木もね」
−レギュラーが決まっていないのはポジティブなことか。
「ポジティブというか、まだ（対外試合で）見てないから。床田にしても森下にしても。野手だけじゃなしに投手も競争。投げていないから評価のしようがない」
−今年は競争期間も長くなる？
「長いというか、そこもまだ見てみないと分からないよね。本当に決まっていないから。ただ去年の春季キャンプよりレベルの一つ高いところで、若い野手が競争してくれているなというのはすごく感じます」
−新人の活躍が競争に火をつけた。
「まあそうよね。新しく加入した選手が競争をあおってくれていると思います」
−キャンプ後の入れ替えは？
「ファームで目立った選手はいないが、投手は塹江を明後日の練習から呼ぶ。野手は（育成２位の）岸本。本来ならこっち（１軍）スタートだったけど、フィジカル的に万全にしてからということだった。ＧＯサインが出たので呼びます」
−高卒のドラフト６位・西川がファームへ。
「ここまですごくいいものを見せてくれたと思う。ただ、ここから１軍に帯同すると試合に出られなくなる。ファームに合流して試合に出ながら、プロで戦える体をつくってもらう。そういう意味でファームに合流してもらいます」