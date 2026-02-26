囲み取材に応じる新井監督（撮影・北村雅宏）　

　「広島春季キャンプ」（２５日、沖縄）

　広島は２５日、沖縄で行われていた春季キャンプを打ち上げ、新井貴浩監督（４９）が「若い選手はいい競争をしていた」と総括した。結果主義での横一線の競争が強調され続けた中、「昨年の春より、一つ上のレベルの競争ができている」と手応えをにじませた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

　（テレビインタビュー）

　−横一線の競争の中でキャンプが打ち上げ。

　「昨年の春よりは、一つ上のレベルの競争ができていると思います。そこはやっぱり新しく入ったルーキーたちの影響があると思います」

　−最も印象に残った選手は？

　「たくさんいる。特に野手の若い選手はみんないいものを見せてくれたと思います」

　−開幕投手は？

　「まだ何も決まっていません。キャンプが終わってオープン戦が本格的に始まりますので、そこで見極めていきたいなと思います」

　（ペン囲み）

　−先発ローテのイメージは？

　「全然湧いていない」

　−若手投手の競争具合は？

　「これも斉藤汰直はいいものを見せてくれたし、赤木もね」

　−レギュラーが決まっていないのはポジティブなことか。

　「ポジティブというか、まだ（対外試合で）見てないから。床田にしても森下にしても。野手だけじゃなしに投手も競争。投げていないから評価のしようがない」

　−今年は競争期間も長くなる？

　「長いというか、そこもまだ見てみないと分からないよね。本当に決まっていないから。ただ去年の春季キャンプよりレベルの一つ高いところで、若い野手が競争してくれているなというのはすごく感じます」

　−新人の活躍が競争に火をつけた。

　「まあそうよね。新しく加入した選手が競争をあおってくれていると思います」

　−キャンプ後の入れ替えは？

　「ファームで目立った選手はいないが、投手は塹江を明後日の練習から呼ぶ。野手は（育成２位の）岸本。本来ならこっち（１軍）スタートだったけど、フィジカル的に万全にしてからということだった。ＧＯサインが出たので呼びます」

　−高卒のドラフト６位・西川がファームへ。

　「ここまですごくいいものを見せてくれたと思う。ただ、ここから１軍に帯同すると試合に出られなくなる。ファームに合流して試合に出ながら、プロで戦える体をつくってもらう。そういう意味でファームに合流してもらいます」