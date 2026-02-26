イラン当局がNHKのテヘラン支局長を拘束し、刑務所に移送したと報じられるなか、同じ刑務所に収容されたことがある男性がANNの取材に応じ、過酷な環境を語りました。

【映像】エビン刑務所の過酷な環境を語るアシューリさん

イギリス在住のイラン人アヌーシェ・アシューリさん「そこでは無実の人々が多く収容されていました。非常に劣悪な環境でした。トコジラミ、ゴキブリ、ネズミがいました。私や仲間の囚人はこれに気が滅入りました」

イランとイギリスの二重国籍を持つアシューリさんは2017年、身に覚えのないスパイ罪でイラン当局に拘束され、テヘランのエビン刑務所に5年間、収容されました。尋問は24時間にも及んだと語ります。

イギリス在住のイラン人アヌーシェ・アシューリさん「私の家族を傷つけると脅すのです。家族写真まで持ち込み『これが生きている姿を見る最後の機会だ』と」

アメリカの政府系放送局「ラジオ・フリー・ヨーロッパ」は24日、エビン刑務所にNHKのテヘラン支局長が移送されたと報じました。

イギリス在住のイラン人アヌーシェ・アシューリさん「政権は様々な圧力にさらされ追い詰められた状態にあるので（彼を）非常に心配しています。なるべく早く釈放されることを願っています」

（ANNニュース）