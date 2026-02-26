「広島春季キャンプ」（２５日、沖縄）

広島は２５日、沖縄で行われていた春季キャンプを打ち上げ、新井貴浩監督（４９）が「若い選手はいい競争をしていた」と総括した。結果主義での横一線の競争が強調され続けた中、「昨年の春より、一つ上のレベルの競争ができている」と手応えをにじませた。

熾烈（しれつ）な競争へと導いたのは即戦力候補の新人たちだ。ドラフト１位・平川（仙台大）は対外試合デビューから６戦連続安打。ここまで全ての試合で１番起用されており、存在感が増している。同３位・勝田も二遊間でスタメン出場を続けており、守備力と速球に打ち負けない打撃が高い評価を受けている。

新井監督は新人たちの躍動を「想定内」と語る。抱いていた期待通りのプレーに「１年目からこれぐらい対応するだろうというものを見せてくれた」とうなずいた。佐々木、中村奨らの既存の若手も負けじとアピールを継続している。

一方で開幕投手について「まだ何も決まっていない」と強調するなど、競争は道半ば。レギュラー選手を定めていく時期に関しても「いつまでに決めたいとかはない。自然と決まってくるでしょう」と先を見据える。

メンバーの入れ替えも行う。ドラフト６位・西川、玉村、斉藤優、高橋がファームに合流し、塹江と育成ドラフト２位・岸本が１軍に昇格する。垣根なしのサバイバルはここから本格化していく。