【ばけばけ 第105話あらすじ】ヘブン、ロバートの妻・ランと出会う トキに提案したこととは
【モデルプレス＝2026/02/26】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第105話が、2月27日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
リテラリーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動を手助けするトキ（高石あかり）。ヘブンが学校に行っている間に、ネタ探しに奔走する。
学校ではヘブンが授業の帰りに、ロバート（ジョー・トレメイン）から日本人の妻・ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。英語ができるランの存在に触発されたのか、ヘブンはトキに英語の勉強を再開しないか提案する。ある日、トキとヘブンはロバートとランの自宅に招かれる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」第105話／2月27日（金）放送
リテラリーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動を手助けするトキ（高石あかり）。ヘブンが学校に行っている間に、ネタ探しに奔走する。
学校ではヘブンが授業の帰りに、ロバート（ジョー・トレメイン）から日本人の妻・ラン（蓮佛美沙子）を紹介される。英語ができるランの存在に触発されたのか、ヘブンはトキに英語の勉強を再開しないか提案する。ある日、トキとヘブンはロバートとランの自宅に招かれる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】