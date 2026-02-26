初デート後に「二度目はない」とほのめかしている社交辞令LINE９パターン
ずっと気になっていた女性と、初めてのデートを終えたとします。「次」があるかどうかを探りたければ、相手から送られてくる「お礼のLINE」を注意深く読み解く必要があるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「初デート後に『二度目はない』とほのめかしている社交辞令LINE」をご紹介します。
【１】帰宅してから間を置いて「おやすみなさい」のスタンプを送る
「もう寝るからやりとりはこれでおしまいという意味」（20代女性）というように、帰宅途中や帰宅後すぐに音沙汰がない場合は、すぐに送ってカン違いされたくなくて、わざと間を置いている可能性があります。ホットミルクでも飲みながら、デートを冷静に振り返って、一人で反省会を開いてみてはいかがでしょう。
【２】「無事に家に着きました」と報告の文面のみにとどめる
「何も送らないのもかわいそうなので、帰宅報告ぐらいはしておこうかなと」（10代女性）など、「家に着いた」という報告のみが届くのは、一応の礼儀として連絡をくれただけなのかもしれません。「無事で安心しました」くらいの返信にとどめ、しばらく静観するのが無難でしょう。
【３】「来週から忙しくなります」と添えて会えなくなることを示唆する
「次のデートに誘われないための牽制の意味も込めて」（20代女性）など、「多忙」をちらつかせてくるようなら、当分会う気はないというメッセージだと判断するのが賢明でしょう。「じゃあいつが空いてる？」などと食い下がるのは、控えたほうがよさそうです。
【４】「こんどはみんなで遊びましょう」と二人きりはNGだと伝える
「あくまで『友人関係である』と強調して、予防線を張ります」（10代女性）というように、わざわざ「みんなで」と前置きされたら、恋愛関係への進展は望めないと考えたほうがよさそうです。ここはいさぎよくあきらめて、「よい友達」になることを目指しましょう。
【５】「また機会があれば連絡します」と暗に次はないと匂わせる
「もちろん、またの機会は永遠に来ません」（20代女性）というように、かしこまった文体で「またの機会」をほのめかす場合は、あくまでも社交辞令だと捉えたほうがよさそうです。いきなりがっついて引かれることのないよう、長期戦の構えで様子を伺いましょう。
【６】「楽しかったね」などふわっとした感想でお茶を濁す
「具体的に楽しかったポイントがないので、しょうがない」（20代女性）というように、何についてなのかを掘り下げることなく、ただ「楽しかったね」とまとめている場合は、適当な言葉でごまかしているのかもしれません。「またあそこに行ってみようね」などと送っても反応が鈍ければ、その可能性が高いでしょう。
【７】文章が一切なく「ありがとう！」のスタンプのみを送る
「打つのも面倒なので、スタンプで済ませることが多いかも」（20代女性）など、お礼のスタンプだけが届くのは、「とくに感想がない」ことを意味する場合があるようです。いったんは同じテンションで、スタンプだけを返すくらいがちょうどいいでしょう。
【８】「ご飯おいしかったです」と相手についてではなく食事をほめる
「印象に残っているのが食事だけだと察してほしい」（10代女性）というように、デート中の会話や出来事に触れる気配がないのなら、大いに反省すべきでしょう。「こんどは○○ちゃんのオススメの店に行きたいな」と返して食いつきが悪ければ、素直に身を引いたほうがよさそうです。
【９】「ごちそうさまでした」とお礼を述べるだけで終わる
「次の期待をさせるのも悪いので、できるだけシンプルにお礼だけを送る」（20代女性）というように、お礼以外のコメントがない場合は、「楽しくなかった」ことを暗に示しているのかもしれません。空気を読まずに深追いする行為は避けたほうがよいでしょう。
たとえデートが楽しくなくても、「楽しくなかった」とはもちろん言えないもの。デート後に届くLINEの文面に含まれる真意を想像してみましょう。（石原たきび）
【１】帰宅してから間を置いて「おやすみなさい」のスタンプを送る
「もう寝るからやりとりはこれでおしまいという意味」（20代女性）というように、帰宅途中や帰宅後すぐに音沙汰がない場合は、すぐに送ってカン違いされたくなくて、わざと間を置いている可能性があります。ホットミルクでも飲みながら、デートを冷静に振り返って、一人で反省会を開いてみてはいかがでしょう。
「何も送らないのもかわいそうなので、帰宅報告ぐらいはしておこうかなと」（10代女性）など、「家に着いた」という報告のみが届くのは、一応の礼儀として連絡をくれただけなのかもしれません。「無事で安心しました」くらいの返信にとどめ、しばらく静観するのが無難でしょう。
【３】「来週から忙しくなります」と添えて会えなくなることを示唆する
「次のデートに誘われないための牽制の意味も込めて」（20代女性）など、「多忙」をちらつかせてくるようなら、当分会う気はないというメッセージだと判断するのが賢明でしょう。「じゃあいつが空いてる？」などと食い下がるのは、控えたほうがよさそうです。
【４】「こんどはみんなで遊びましょう」と二人きりはNGだと伝える
「あくまで『友人関係である』と強調して、予防線を張ります」（10代女性）というように、わざわざ「みんなで」と前置きされたら、恋愛関係への進展は望めないと考えたほうがよさそうです。ここはいさぎよくあきらめて、「よい友達」になることを目指しましょう。
【５】「また機会があれば連絡します」と暗に次はないと匂わせる
「もちろん、またの機会は永遠に来ません」（20代女性）というように、かしこまった文体で「またの機会」をほのめかす場合は、あくまでも社交辞令だと捉えたほうがよさそうです。いきなりがっついて引かれることのないよう、長期戦の構えで様子を伺いましょう。
【６】「楽しかったね」などふわっとした感想でお茶を濁す
「具体的に楽しかったポイントがないので、しょうがない」（20代女性）というように、何についてなのかを掘り下げることなく、ただ「楽しかったね」とまとめている場合は、適当な言葉でごまかしているのかもしれません。「またあそこに行ってみようね」などと送っても反応が鈍ければ、その可能性が高いでしょう。
【７】文章が一切なく「ありがとう！」のスタンプのみを送る
「打つのも面倒なので、スタンプで済ませることが多いかも」（20代女性）など、お礼のスタンプだけが届くのは、「とくに感想がない」ことを意味する場合があるようです。いったんは同じテンションで、スタンプだけを返すくらいがちょうどいいでしょう。
【８】「ご飯おいしかったです」と相手についてではなく食事をほめる
「印象に残っているのが食事だけだと察してほしい」（10代女性）というように、デート中の会話や出来事に触れる気配がないのなら、大いに反省すべきでしょう。「こんどは○○ちゃんのオススメの店に行きたいな」と返して食いつきが悪ければ、素直に身を引いたほうがよさそうです。
【９】「ごちそうさまでした」とお礼を述べるだけで終わる
「次の期待をさせるのも悪いので、できるだけシンプルにお礼だけを送る」（20代女性）というように、お礼以外のコメントがない場合は、「楽しくなかった」ことを暗に示しているのかもしれません。空気を読まずに深追いする行為は避けたほうがよいでしょう。
たとえデートが楽しくなくても、「楽しくなかった」とはもちろん言えないもの。デート後に届くLINEの文面に含まれる真意を想像してみましょう。（石原たきび）