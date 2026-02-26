◆米大リーグオープン戦 ブレーブス３―１パイレーツ（２５日・米フロリダ州ノースポート＝クールトゥデーパーク）

昨季サイ・ヤング賞を初受賞したパイレーツのＰ・スキーンズ投手（２３）が２５日（日本時間２６日）、ブレーブス戦でオープン戦初登板。ＷＢＣ米国代表のエースは２回１／３を１安打４四球４奪三振で１失点の“怪投”で降板した。

初回。ＷＢＣベネズエラ代表の１番アクーニャとの注目の対決は９０マイル（約１４４・８キロ）チェンジアップで空振り三振。２死から連続四球で一、二塁のピンチを背負ったが、５番ライリーを９８・５マイル（約１５８・５キロ）直球で空振り三振に仕留めた。

２回も先頭打者を歩かせるなど２四球で２死二、三塁とされたが、アクーニャをスイーパーで一飛に打ち取って無失点。３回は昨季新人王の先頭ボールドウィンに中越え三塁打を浴び、３番オルソンからカーブで空振り三振を奪ったところで降板。直後に２番手右腕が適時二塁打を食らったため、スキーンズに失点が記録された。

ＷＢＣでは米国代表の顔の１人。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」によると、１次ラウンドを突破して決勝ラウンドに進んだ場合も「投げることになるだろう」と母国の世界一奪還に向けて闘志を燃やしている。