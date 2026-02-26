ヤリスは一部改良で新装備と6速MTの「Z“ウルバーノ”」を設定

トヨタ・ヤリス Z“ウルバーノ”｜Toyota Yaris Z“URBANO”

改良を受けた新しいヤリスでは、利便性や快適性を高める装備がプラスされた。追加された装備は以下のとおり。

●8インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus（G）

●スマートエントリー&スタートシステム（全グレードに標準装備）

●寒冷地仕様（4WDに標準装備。2WDはメーカーオプション）

●ターンチルトシート設定グレード変更（メーカーオプション）

・運転席仕様、助手席仕様（G）

・運転席+助手席仕様（Gの2WDに設定）

さらにハイブリッド車には電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能を標準装備。ハイブリッド車の「Z」と「G」にはフロントアームレストも備わった。「Z」にはさらに、10.5インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）も標準装備化されている。

ボディカラーではモノトーンの「マスタード」が「Z」で選べるようになったほか、ドアミラーやシャークフィンアンテナが全グレードでブラック加飾となった。

特別仕様車「Z“ウルバーノ”」はベースとなる「Z」の改良内容に加えて、6速MT車（1.5Lガソリン車・2WD）が新たに設定。新色ボディカラーの2トーン「ブラック×マスタード」が採用されている。

なお、今回の一部改良に合わせて、2月20日よりKINTOでの取り扱いが開始されている。

https://kinto-jp.com/kinto_one/lineup/toyota/yaris/

トヨタ「ヤリス」モデルラインナップ

【1.0Lガソリン車】

・X（CVT）：169万7300円（FF）

・G（CVT）：192万1700円（FF）

【1.5Lガソリン車】

・X（6速MT）：177万1000円（FF）

・X（CVT）：184万8000円（FF）／206万1400円（4WD）

・G（6速MT）：199万6500円（FF）

・G（CVT）：207万2400円（FF）／228万6900円（4WD）

・Z（6速MT）：219万7800円（FF）

・Z（CVT）：230万1200円（FF）／251万5700円（4WD）

・特別仕様車Z“ウルバーノ”（6速MT）：230万7800円（FF）

・特別仕様車Z“ウルバーノ”（CVT）：241万1200円（FF）／262万5700円（4WD）

【1.5Lハイブリッド車】

・X：224万9500円（FF）／247万3900円（E-Four）

・G：244万5300円（FF）／266万9700円（E-Four）

・Z：266万9700円（FF）／288万4200円（E-Four）

・特別仕様車Z“ウルバーノ”：277万9700円（FF）／299万4200円（E-Four）

※価格は消費税込み

ヤリスクロスは新色「アーバンロック」を設定

トヨタ・ヤリスクロス Z“ウルバーノ”｜Toyota Yaris Cross Z“URBANO”

改良版のヤリスクロスでは、10.5インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusを「Z」「Z“アドベンチャー”」「G」に標準装備したほか、寒冷地仕様が4WD車に標準装備、2WD車にメーカーオプション設定された。

カラーリングの面では、全グレードにおいて、ボディカラーの新色「アーバンロック」が設定されたほか、ドアミラーやシャークフィンアンテナがブラック加飾仕上げとなった。

特別仕様車「Z“ウルバーノ”」は、ベースとなる「Z」の改良内容に加え、ボディカラーの2トーン「ブラック×アーバンロック」が新たに設定されている。

ヤリスと同様に、今回の一部改良に合わせてヤリスクロスも2月20日よりKINTOでの取り扱いが開始されている。

トヨタ「ヤリスクロス」モデルラインナップ

【1.5Lガソリン車（CVT）】

・X：212万6300円（FF）／237万3800円（4WD）

・G：234万1900円（FF）／258万9400円（4WD）

・Z：262万1300円（FF）／286万8800円（4WD）

・Z“アドベンチャー”：273万6800円（FF）／298万4300円（4WD）

・特別仕様車Z“ウルバーノ”：273万1300円（FF）／297万8800円（4WD）

【1.5Lハイブリッド車】

・X：251万200円（FF）／275万7700円（E-Four）

・G：271万2600円（FF）／296万100円（E-Four）

・Z：299万2000円（FF）／323万9500円（E-Four）

・Z“アドベンチャー”：310万7500円（FF）／335万5000円（E-Four）

・特別仕様車Z“ウルバーノ”：310万2000円（FF）／334万9500円（E-Four）

※価格は消費税込み