「マルちゃん正麺」はなぜ「金色のパッケージ」なのか？大ヒット商品が教える「センスがいい人」の正体

センスとは「十歩先を行くこと」ではない

「センスがいい人」とよく言いますが、「センスとは何か？」と言われると答えられない人が多いのではないでしょうか。「センス」を定義すると、「人を"ハッとさせる"アウトプット」になります。

こうした“ハッとさせる”瞬間は、派手な演出や特別な才能から生まれるわけではありません。むしろ、相手の立場や背景をよく観察し、「どのように提示すれば一瞬で伝わるか」を考える姿勢から生まれます。センスとは、相手の理解の射程と興味の範囲を踏まえた上で、ほんの少しだけ先を提示する力なのです。

たとえば、日常会話でも同じです。「その話、わかる！」と相手が思わず身を乗り出すような一言を添える人がいます。こうした人は話し上手というよりも、相手の感情や視点をよく観察し、“半歩先”を見越して言葉を選んでいるのです。

センスとは、まさにそうした微妙な距離感を読み解き、アウトプットのかたちに落とし込む力だと言えます。

ここで重要なのは、「ハッとさせる」と言っても、決して奇をてらう必要はないということです。

よくある勘違いとして、「センス＝斬新・独創的・派手なもの」と思い込んでしまう人がいます。確かに、まったく見たこともない大胆な発想やデザインは、一瞬で人の目を惹きつけます。

しかし、それは必ずしも「センスがある」ということと同義ではありません。むしろ、その斬新さが強すぎるあまり、受け手に理解されない、拒絶されてしまうケースも少なくないのです。

センスとは「十歩先を行くこと」ではありません。十歩も先を走ってしまえば、たとえ素晴らしいアイデアでも、相手には理解されず、届かないからです。相手がそこまで視野を広げていない段階で、遠く離れた場所を指し示しても、共感は生まれず、むしろ「自分とは違う世界の話」として距離を置かれてしまいます。

逆に、既存の枠の中に収まってしまえば、「どこかで見たことがある」と思われ、印象に残らない。安心感はあっても、人の心は動きません。つまり、斬新すぎても凡庸すぎても、相手の心には届かないのです。

「ハッとする」のは半歩先の提案である

センスが光るのは、十歩先では行きすぎで、その手前――「半歩先」です。相手が理解できる範囲のすぐ外側。共感と予想外のちょうど間にある“心地よいズレ”。この“半歩先”を提示できることが、「人をハッとさせるアウトプット」につながります。

この「半歩先」という距離感は、非常に繊細です。たとえば、アイデアを考えるとき、多くの人は「とにかく新しさを出さなければ」と意識しすぎて、つい遠くまで走ってしまいがちです。

しかし本当に印象に残るのは、既存の文脈の中にある“当たり前”を少しだけずらした提案なのです。その“少しだけ”を丁寧に探り当てることこそ、センスの本質です。

私が「半歩先」を実感した仕事のお話をします。

2010年、即席ラーメンの売り上げは業界全体で停滞していました。その中で東洋水産は、麺を油で揚げる通常の即席ラーメンの製法とまったく違う、切り出した生の麺をそのまま乾燥させるという画期的な製法で、まるでラーメン店で食べているような食感の麺の開発に成功しました。

私がパッケージデザインについて、東洋水産の担当者からオリエン（説明）を受けた際に、「即席ラーメンの現状（2010年当時）は、主婦の方がスーパーで購入して、週末に冷蔵庫の中の余っている野菜を使って食べることが多いんです」という話を聞きました。

私は、主婦の方がスーパーで即席ラーメンを買うときに、「手抜きしているように見られるんじゃないかしら……」と思っていると仮定しました。

そこで、パッケージデザインにキンキラキンと輝く金色の素材を使用することで、他社の即席ラーメンよりも少しリッチに感じてもらい、主婦の方がカートに入れても、レジで即席ラーメンを出しても、恥ずかしくないと思ってくれるであろうと、パッケージの提案をしたのです。

結果、2011年に発売したマルちゃん正麺は、大ヒットとなり、2012年の「日経MJヒット商品番付」で西の関脇に選ばれました。

「半歩先」が功を奏したマルちゃん正麺

もちろん、商品が優れていたことが一番のヒット要因だと思いますし、CMプランナーの福里真一さん、コピーライターの谷山雅計さんと、アートディレクターの私が制作し、役所広司さんが出演したCMも話題になりましたが、ヒットした要因の一つにはパッケージもあると思っています。

金色に輝くパッケージを、他社の即席ラーメンのパッケージも追随し、スーパーの即席ラーメンの売り場の棚はその当時、金色に輝くパッケージだらけになったのです。

たとえば、このマルちゃん正麺のパッケージに、「硬いプラスチックのボックスにしたら、インパクトがあって目立つだけでなく、食べたあとは小物入れにもなります」と提案して、今までの即席ラーメンのパッケージの紙の素材とまったく違う素材が採用されたとしたら、これは“十歩先”の提案で、硬い素材のプラスチックで価格も上がって、スーパーの袋やエコ袋にも、硬くて大きくて入れにくいなど、間違いなく売れなかったと思います。

今の例は、極端ですが実際にあった話で、以前、大手飲料メーカーが、新しく発売する飲料をおしゃれな雑貨店で売っているようなスチール缶のデザインにしたところ、あまり売れなかったということを聞きました。

商品名もアルファベットでスマートにデザインされていて、デザイン的には良いと、私は思っていましたが、コンビニやスーパーで新しいものを買うときに、人間は口に入れるものに対して慎重になり、中身がよくわからないものは買わないという心理があるそうです。

つまり、これも“半歩先”を超えた提案だったということだと思います。これが、中身が見えないスチール缶ではなく、中身が見える透明のペットボトルだったら、違っていたのかもしれません。

このように、「あの人、センスがあるな」と感じる瞬間は決して特別な才能や演出の賜物ではありません。そこにあるのは、相手と場をよく観察し、ほんの“半歩先”を提案する力です。

人の心は「独自の視点」に動かされる

では、なぜ「ハッと」することがそんなにも重要なのでしょうか。それは、広告にしても、ファッションにしても、仕事にしても、「人の心や行動を動かすこと」が差をつけるからです。

人が心や行動を動かされるのは、単に「正しいこと」を言われたときではありません。自分の予測や常識が、少しだけ裏切られたときです。

私たちの脳は、常に未来を予測しながら世界を認識しています。これは神経科学で「予測処理（Predictive Processing）」と呼ばれる考え方です。

私たちの脳は、外から入ってくる情報をただ受け取っているわけではありません。むしろ、常に「次に何が起こるか」を先回りして予測し、その予測と現実の差を修正することで、世界を理解しています。

たとえば、人混みの中を歩くとき、私たちは無意識のうちに周囲の人の動きを予測しながらすれ違っています。もし誰かが急に予想外の方向に曲がれば、私たちは一瞬「ハッ」として足を止めるでしょう。これは、予測と現実がずれたことで、脳内で「予測誤差（Prediction Error）」が発生し、注意が一気にそこに向いた瞬間です。

この予測処理は、視覚や聴覚といった感覚だけでなく、言葉やストーリーの理解にも深く関わっています。たとえば、会話の途中で相手が予想もしなかった一言を言ったときや、物語で思いがけない展開があったとき、私たちは強く印象に残ったり、興味を惹かれたりします。

これもまた、脳が予測していた“未来”と実際の情報との間にギャップが生じたために起こる現象です。重要なのは、これまでもお伝えしているように、この「ギャップ」が大きすぎても、小さすぎても、人の注意や感情は動かないということです。

まったく予測がつかない情報は混乱を生み、逆に予想通りすぎる情報は退屈を招きます。人の心を惹きつけるのは、そのちょうど中間――理解できる範囲の中で、ほんの少しだけ裏切られる“半歩先”のズレなのです。

心を動かすのは、「理解できるけれど、ちょっと意外」な“半歩先”なのです。

広告の世界では、この“半歩先”の視点がよく使われます。

たとえば、電動自転車の広告で、「坂道もラクに上れます」ではなく、「いつも避けていた坂を、今日はそのまま上ってみた」という一文にする。たとえば、東北への旅を推奨する広告で、「雪景色が美しい」ではなく、「朝の駅のホームで、息を白くしながら手を温める」というワンシーンを描く。

商品の説明よりも、“ある瞬間の視点（独自の視点）”を提示することで、受け手の心に強い印象を残します。プレゼンや企画書でも同じです。想定内の資料と説明が続く中で、「ちなみに、こんな視点で見るとどうなると思いますか？」と一言差し込むだけで、場がピリッと引き締まる。

独自の視点とは、決して奇抜な発想や難解な理論ではありません。「相手の理解の少し先」を見つけ、その角度を提示できる力のことなのです。この力こそが、センスの中核にあります。

