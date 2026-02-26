THE ALLEY春限定「MOCHI SERIES」登場！もちクリームの新食感スムージー

「THE ALLEY（ジ アレイ）」から、春限定ドリンク「MOCHI SERIES」が登場します。もちとクリームを合わせた新食感の“もちクリーム”を主役にした、これまでにないデザートスムージーです。なめらかでとろける口あたりと満足感のある飲みごたえが特徴で、やさしく満たされる春のひとときを演出します。やわらかくごきげんな“もち気分”を楽しめる特別なシリーズです♡

もちクリーム主役の新食感スムージー

「MOCHI SERIES」は、もちとクリームを組み合わせた“もちクリーム”をトッピングした春限定シリーズです。

とろけるようななめらかさと、しっかりとした飲みごたえを両立したデザート感覚のスムージーが楽しめます。

「もち×クリームの“とろっ”に恋する」をテーマに、やわらかくやさしい春の気分を表現したドリンクです。

春限定のMOCHI SERIESは、苺ミルクと抹茶黒蜜の2種類を展開します。デザートのような満足感がありながら、飲みやすいスムージーに仕上がっています。

苺と抹茶の2種の春ドリンク

【MOCHI苺ミルクスムージー】



価格：Mサイズ800円（税込）

なめらかで濃厚な苺ミルクに果肉感のある苺ソースを合わせ、とろりとしたもちクリームをトッピング。甘酸っぱさとコクが重なり、スイーツのような満足感が楽しめます。

【MOCHI抹茶＆黒蜜スムージー】



価格：Mサイズ770円（税込）

香り豊かな抹茶ミルクに黒蜜のまろやかな甘さを重ね、とろけるもちクリームを合わせた一杯。和スイーツのような濃厚でなめらかな味わいが魅力です。

販売期間：2026年3月6日（金）～

アプリ会員先行販売：2026年3月4日（水）～

販売店舗：全国のTHEALLEY

限定ステッカーの特典も登場

対象商品を購入すると、MOCHI SERIESオリジナルステッカーがプレゼントされます。

やわらかく愛らしいMOCHIキャラクターがデザインされた限定ノベルティで、春の思い出としてもぴったりのアイテムです。

春だけの特別なもち気分ドリンク

春らしいやさしい味わいが楽しめるMOCHI SERIESは、デザート感覚で楽しめる特別なスムージーです。もちクリームのとろける食感と濃厚な味わいは、ちょっとしたご褒美タイムにもぴったり♪

数量限定のステッカー特典もあるので、気になる方は早めにチェックしてみてください。春だけの限定ドリンクで、ほっと癒されるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。