ツマ先上がり、ツマ先下がりを完全攻略！練習法まで解説します

「ゴルフ場は練習場のように平らではない！」大なり小なり地面が傾いている“傾斜”がスコアを増やしてしまう原因のひとつ。しかし、その傾斜「練習場でもトレーニングできます」と樋口貴洸コーチ。ゲーム感覚で傾斜への対応力を上げる練習法をレッスンする。

練習場でできる！まずはベースの”対応法”を知ろう

傾斜地ショットの基本2選①

ツマ先上がり

傾向：体とボールが近くなるのでダフりやすい

練習法：グリップを短く持つ

体と地面が近くなったぶんだけグリップを短く握る。クラブの実質的な長さが短くなって飛距離がいつもより落ちやすいので、番手はひとつ大きめのものを選ぼう

傾向：スイング軌道が傾向フラットになりヒッカケやすい

練習法：フェースを少しオープンにセット

ボールの位置が通常よりも高めにあるので、そのぶんスイング軌道もフラットになる。インサイドから入射するとヒッカケのミスが出やすいので、アドレス時からフェースを少し開き、右へ打ち出すイメージをもつ

ツマ先上がりはクラブも「ツマ先（トゥが）上がり（浮く）」になる。このとき、フェースは左を向き、これもヒッカケを助長するので注意が必要だ

ツマ先下がり

傾向：体とボールが遠くなるのでトップしやすい

練習法：スタンス幅を広げて重心を落とす

通常のショットよりもスタンス幅を広げることで自然と重心が落ち、ボールに近づくことができる。スタンス幅を広げると同時に、ヒザを曲げる量も増やす

傾向：上体のみがボールに近づき、スイングプレーンがアップライトになってしまう

練習法：背骨の角度は通常のアドレスと変えない

腰を折って体とボールの位置を近づけるのはNG（×）。背骨の角度は通常のアドレス時と変えず、腰の位置を落としていくのがポイント

体の重心の変化を体感するのが第一歩

レンジでの傾斜練習のポイントは「その傾斜へ行ったときの重心位置を”みずから"作る」こと。ツマ先上がり・下がりの練習なら両ツマ先、もしくは両カカトを浮かせることでその状況を疑似します。このアレンジだけでも体の重心位置が動くので、当然スイング軌道やインパクト時のライ角に影響が出てきます。

この”影響”をどのように中和するのかを考えることが「傾斜練習」の意義そのもの。代表的な”中和法”はこのページの説明どおりですが、クラブの動き（スイング軌道）を本能的に変えて対応したくなるプレーヤーもいて、それはそれで正解。そのアドレス時の重心ポジションでどのように打ちたくなるのか、自分と対話しながら練習してほしいです。

いかがでしたか？ 傾斜地ショット参考にしてください。

レッスン＝樋口貴洸

●ひぐち・よしひろ/1997年生まれ、埼玉県出身。2025年にPGAティーイングプロA級を取得。東京都中央区のインドア施設「GOLF LOUNGE BeBe」の代表を務め、多くのアマチュアを指導中。

構成=石川大祐

写真=竹田誉之

協力=GOLF LOUNGE BeBe