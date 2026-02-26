女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、第104話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第104話は、松野トキ（郄石あかり）、錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）がそれぞれ連れてきた、吉野イセ（芋生悠）と村上茂吉（緒方晋）が言い伝えを語り合う。しかし、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は日本好きなだけに、2人が語る言い伝えを知っており、期待が外れて不機嫌に。皆があきらめる中、トキは「イセが呪われている」話をしてほしいと願う。頑なに語ろうとしないイセだが、ついに重い口が開かれる…という展開。

イセは10歳の頃、両親を相次いで亡くした。村には1軒の家で1年のうちに2人亡くなると、すぐに3人目が亡くなり、4人目から先は生き延びたとしても呪われた一生を送るという言い伝えがあり、わら人形を入れた“人形の墓”という小さな墓を作れば、避けられるという。

迷信だと思っているうちに兄も亡くなり、イセは慌てて“人形の墓”を作ったが、時既に遅し。大病や借金苦に見舞われるなど、呪われるように生きてきた。

イセが帰ろうと立ち上がると、トキはイセがいた場所に座る。

「むしろ、信じちょります。信じちょるけん、呪われるとか、楽しくて、ゾクゾクします。（頭が痛くなるも）おイセさん、不幸せ、私に乗り移ったけん、これからはきっと、ええことある。昔は私も、ええことなかった。だけど、今は、ええこといっぱいある。だけん、ね」

イセは笑顔が戻り、感謝。トキはパタリと倒れた。

その夜、ヘブンはトキにかかった呪いをブードゥー人形へ。「アナタノコトバ、アナタノカンガエ、ワタシ、ヒツヨウ。モットモット、ネガイマス」と称えた。

SNS上には「おトキちゃんの優しさに涙」「突然の優しい世界に泣いちゃう」「本気か気遣いか…おトキがおトキでよかった」「呪いを引き受けるお芝居ね」「パワーワード“ただの呪われたがり”」「ちゃんと呪いを解くヘブン先生」「もはや幸せのブードゥー人形」などの声。視聴者の涙も誘った。

「人形の墓」は「仏陀の国の落穂」に収録されている八雲の短編。八雲の家で働いていた子守娘・イネが悲しき身の上話を語るという形式で、八雲はイネの温もりが残る座布団に座る。今回は、イセとトキに置き換える巧みなアレンジがなされた。