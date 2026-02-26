＜良義母なら同居アリ？＞夫から突然の提案「母さんと一緒に暮らしたい」今さら同居？【第1話まんが】
私はカスミ。夫ケンゴと2人暮らしをしています。私たちのあいだには高校生の息子タイガがいますが、今は家を出て寮暮らしをしているので、離れて暮らしています。そして私たちの近くには義母が住んでいます。去年義父が亡くなってから、義母は1人暮らし。とはいえ、もともとアクティブな人なので、趣味のサークルに出かけたり友人と旅行したりと、賑やかに過ごしているようです。さてそんなある日のこと、夫が真面目な顔で私にあることを提案してきました。
私はあまりにも驚いて、それ以上言えませんでした。夫は続けます。
夫の言葉を聞きながら、義母の笑顔を思い出していました。いつもポジティブで、人を気遣ってくれる義母の姿。夫は、私と義母はいつも仲良くしているし、義母はアクティブでいつも家にいるわけじゃないから大丈夫だろうと言います。
同居について義母はどう考えているのか聞くと、「カスミちゃんがどう思っているのかを確認した方が良い」と言っていたそうです。
話の流れでは、私が了承すればすぐにでも義実家で同居することになるのでしょう。
夫が言うように、広い家だし、義母もあまり家にいないことを考えると悪い条件ではないのかもしれません。水回りと玄関が一緒なのは気になるけど……すぐに慣れそうな気もします。
ある夜、夫から突然あることを提案されました。
それは近くに住む義母との同居でした。
義母は優しく社交的で、友人も多く、夫が言う通り家にいる時間は短そうです。
夫の実家は広く、部屋数も申し分ありません。
水回りや玄関は共有で、いわゆる完全同居になりますが、食事は分担制で、お互い文句を言わないというルールになりそうです。
最初は驚きましたが、義母のポジティブな人柄や広い家、そして夫が提示する条件を考えると、「悪くないかも」と前向きな気持ちになれました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
私はあまりにも驚いて、それ以上言えませんでした。夫は続けます。
夫の言葉を聞きながら、義母の笑顔を思い出していました。いつもポジティブで、人を気遣ってくれる義母の姿。夫は、私と義母はいつも仲良くしているし、義母はアクティブでいつも家にいるわけじゃないから大丈夫だろうと言います。
同居について義母はどう考えているのか聞くと、「カスミちゃんがどう思っているのかを確認した方が良い」と言っていたそうです。
話の流れでは、私が了承すればすぐにでも義実家で同居することになるのでしょう。
夫が言うように、広い家だし、義母もあまり家にいないことを考えると悪い条件ではないのかもしれません。水回りと玄関が一緒なのは気になるけど……すぐに慣れそうな気もします。
ある夜、夫から突然あることを提案されました。
それは近くに住む義母との同居でした。
義母は優しく社交的で、友人も多く、夫が言う通り家にいる時間は短そうです。
夫の実家は広く、部屋数も申し分ありません。
水回りや玄関は共有で、いわゆる完全同居になりますが、食事は分担制で、お互い文句を言わないというルールになりそうです。
最初は驚きましたが、義母のポジティブな人柄や広い家、そして夫が提示する条件を考えると、「悪くないかも」と前向きな気持ちになれました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと