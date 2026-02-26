新選手会長・阿久津未来也はギアへの“強すぎる”こだわりを捨てた 「安心感が違う」マレット型パターを投入

新選手会長・阿久津未来也はギアへの“強すぎる”こだわりを捨てた 「安心感が違う」マレット型パターを投入