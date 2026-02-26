62歳・川崎麻世、カロリー調整された妻の手作り朝ごはんを披露「おいしそう」 鶏ささみ＆ブロッコリーでタンパク質もしっかり
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が24日、自身のブログを更新。料理研究家で21歳下の妻・花音さんが作ってくれたというカロリー調整された朝ごはんを披露した。
【写真】「おいしそう」カロリー調整された妻・花音さんの“手作り”朝ごはん
「新作映画オールアップの低カロリー朝食」と題した投稿で、川崎は「昨夜2時にオールアップしました。3:30起きで千葉ロケ、終わって家に着いたのが3時くらい。久しぶりにほぼ24時間闘いました」と、壮絶な撮影スケジュールを報告。
撮影中は体力を維持するため、カロリー高めのロケ弁も気にせず食べていたというが、無事にクランクアップを迎え、今日からは再び体づくりをスタートさせた。
食卓には、鶏ささみやブロッコリーなどでタンパク質を意識したサラダが並び「ドレッシングは塩胡椒に黒酢だけです」と徹底した管理ぶりを明かした。来月1日に63歳の誕生日を控えていることもあり、「ほんとに健康だけは気をつけて頑張って行かなければならないと思ってます」と決意を新たにしている。
コメント欄には「おいしそう」「素敵」「花音さん作のご飯」「もうすぐですね」などの声が寄せられている。
