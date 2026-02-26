MEGUMIと熱愛報道の令和ロマンくるま『ラヴィット！』で質問攻め？ ギャル曽根が意味ありげに投げかける
お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が、26日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。『週刊文春』で、タレント・俳優のMEGUMIとの交際が伝えられているが、共演者から”質問攻め”に遭う一幕があった。
【動画】冠番組で…令和ロマンくるま、MEGUMIとの交際報道に言及
この日の放送で、OCHA NORMAの米村姫良々がゲスト出演していたが、くるまは同グループのライブを観覧したと告白。すると、ギャル曽根から意味ありげに「誰と（笑）？誰かなぁ」と向けられ、くるまはたまらず苦笑いを浮かべつつ「友人と一緒に…」とタジタジとなった。
これに先がけて、22日配信の『令和ロマンのご様子』で、相方の松井ケムリから「恋愛が取り沙汰されていましたよ。世の中お騒がせでしょう。この間、伊集院光さんにお会いした時に『あれだね、君の相方は話題に事欠かないね』って言われました」と向けられると、くるまは「本当にアンスクリプテッドですという感じ」と、MEGUMIが手がけた、Netflix『ラヴ上等』がアンスクリプテッド（“筋書きのない物語”）であることを踏まえたコメントで笑わせた。
