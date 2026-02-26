「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）

阪神が２５日、沖縄・宜野座キャンプを打ち上げた。充実の２５日間に藤川球児監督（４５）は「どんな形でも一番高いところにいく」と総括。最終クールをチェックしたデイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は投手陣について「村上、才木、高橋の３人がいれば、大きな連敗は考えづらい」と評価した。

◇ ◇

リーグ連覇へ、阪神がキャンプを打ち上げた。最後のクールを投手陣中心に見せてもらったが、「順調だな」という印象を持った。

２４日に村上のブルペンを見たが、９０球くらいの投球練習のボール、内容ともに素晴らしかった。

また才木については、ゲームでの登板を見たがしっかり判断できるほどの球数、イニングではなかったため、詳細は把握しきれていないが、昨年までと大きな変化は感じられない。裏返せば、これまで同様の成績は期待できるということだろう。

そして高橋が良かったころの力強さを取り戻してきた。ローテーションに組み込むか、登板間隔を空けながら起用するかは藤川監督の判断となるが、この３人がいれば、大きな連敗は考えづらい。

救援陣も十分に豊富な枚数を誇るのだが、できれば先発投手に白星をつけたい。ＫＯされることの少ない布陣だけに、早い回で援護するという戦いができれば、選手もチームもより負担のない形で優勝を狙っていけるだろう。