üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè104ÏÃ¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¡¢ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¥¤¥»¡Ê°òÀ¸Íª¡Ë¤ÈÂ¼¾å¡Ê½ïÊý¿¸¡Ë¤¬¸À¤¤ÅÁ¤¨¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï2¿Í¤¬¸ì¤ë¸À¤¤ÅÁ¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤¬³°¤ì¤ÆÉÔµ¡·ù¤Ë¡£¥È¥¤Ï¥¤¥»¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥»¤¬¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¡£¥¤¥»¤Ï¡Ö¿Í·Á¤ÎÊè¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¡¢¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£¥È¥¤Ï¥¤¥»¤¬Î©¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËºÂ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¼ö¤¤¤¬°Ü¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥È¥¤¬Í¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¥¤¥»¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¥¤¥»¤µ¤ó¡¢¶ìÏ«¿Í¤¹¤®¤Æ¤Ä¤é¤¤¡Ä¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë²ÈÂ²¤òË´¤¯¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤é¤¤¡Ä¡×¡Ö¼ÂÏÃ¤òÏÃ¤¹¤ª¥¤¥»¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¥ÁÛ¤ÊÏÃ¤òËÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¡Ä¡©¡×¡Ö¿Í·Á¤ÎÊè¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÝ¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡£¤ª¥È¥¡¢¼ö¤¤¤ò²ò¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤µ¤¬¤Ç¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Îµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ª¥È¥¡×¡Ö¼ö¤¤¤¬¡¢³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤óÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ÎÉ®¤¬¿Ê¤ó¤À¡×¡Ö¼ö¤ï¤ì¤¿¤¬¤ê¡£¤¤¤ä¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤è¡×¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹å«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÆÍÁ³¤ÎÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¿Í·Á¤Ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£