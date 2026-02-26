22/7_the 3rd、第2弾楽曲「未来があるから」時配信開始＆第一弾ビジュアル公開！
秋元康総合プロデュース「22/7（ナナブンノニジュウニ）」新加入3期生8名による、「22/7_the 3rd（ナナブンノニジュウニ ザ・サード）」は、22/7の名曲を新たな解釈で再構築、次世代へと受け継いでいく“the 3rdプロジェクト”を展開中。
第一弾作品「命の続き」に続き、第二弾楽曲として『未来があるから』をセルフカバー。各サブスクリプションサービス等にて配信スタートとなる。
今作「未来があるから」は、より疾走感あふれるロックアレンジへと再構築。まだ何者でもない彼女たちの叫びの様な歌声は、曲の持つ“蒼さ”をより一層際立たせ、曲を覆いつくす“葛藤”が、今の彼女たちの魅力を更に引き立てている。
ダイナミックで身体性を強調したパフォーマンスへと大きく変化し、ライブ感あふれる演出が楽曲の世界観をより一層引き立てている。これまでの繊細な物語性に加え、強い意志と衝動を感じさせるアプローチを掛け合わせ、新たなフェーズを提示する「未来があるから」が誕生。１月に続き、22/7の3期生８名だけで行われる定期公演にて初披露された。
本作のMusic Video撮影も実施。3/1公開予定。大幅なイメージチェンジを行ったメンバーの姿は必見。新たな解釈で提示される「未来があるから」が、どのような映像表現で描かれるのかにも注目してほしい。
●配信情報
22/7_the 3rd
「未来があるから」
デジタル配信中
配信はこちら
https://227.lnk.to/Mirai_ga_aru_kara
●リリース情報
22/7 16th single|
TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 EDテーマ
「二つの道」
2026年4月22日発売
【完全生産限定盤A】
品番：SRCL-13650〜13652
価格：￥10,000（税込）
・CD：※収録内容は後日発表します
・Blu-ray1：※収録内容は後日発表します
・Blu-ray2：※収録内容は後日発表します
・トレカ：完全盤Aアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入
・三方背BOX
【完全生産限定盤B】
品番：SRCL-13653〜13655
価格：￥10,000（税込）
・CD1：※収録内容は後日発表します
・CD2：22/7 Character Song Collection
1. 春夏秋冬猛ダッシュ！ / 桐生塔子(CV.麻丘真央)
2. 愛及証明 / 織原純佳(CV.椎名桜月)
3. 陽だまり計画書 / 西浦そら(CV.相川奈央)
4. Crash / 氷室みず姫(CV.月城咲舞)
5. ひとくちぶん / 瀬良穂乃花(CV.望月りの)
・Blu-ray：※収録内容は後日発表します
・トレカ：完全盤Bアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入
・三方背BOX
【期間生産限定盤】
品番：SRCL-13657〜13658
価格：￥1,850（税込）
CD：※収録内容は後日発表します
Blu-ray：※収録内容は後日発表します
【通常盤】
品番：SRCL-13656
価格：￥1,350（税込）
CD：※収録内容は後日発表します
店頭別購入者特典
Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別ジャケット写真絵柄）
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真A／1種）
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真B／1種）
セブンネットショッピング：オリジナルL判ブロマイド（集合写真C／1種）
WonderGOO/新星堂全店（一部店舗除く）および新星堂WonderGOOオンライン：オリジナルL判ブロマイド（集合写真D／1種）
全国アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真E／1種）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）：L判ブロマイド（集合写真F／1種）
楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（集合写真A／1種）
アニプレックス オンライン：オリジナルポストカード（集合写真B／1種）
コーチャンフォー：オリジナルポストカード（集合写真C／1種）
22/7応援店：オリジナルポストカード（集合写真D／1種）
注意事項
※各特典絵柄・22/7応援店は追って発表いたします。
※特典内容は、すべて予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※全て数量限定・予約優先での先着順配布となります。各店舗で無くなり次第終了となります
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
＜22/7(ナナブンノニジュウニ)とは＞
秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト22/7(ナナブンノニジュウニ)。
日本を代表する有名クリエイターがてがけたキャラクターを演じる声優アイドルを募るオーディションで結成された。
2025年12月13日、オーディションで選ばれた3期生8名が合流し、総勢15名体制で活動中。
