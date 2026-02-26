女子プロも実践！キープレフト理論の最適なグリップの握り方とは！？

キープレフト理論において最適なグリップの握り方とは！？

吊り子の四角形をイメージするにはベースボールグリップで入るのがいい

クラブを寝かせ、両手を離して握ったらスクエア。それを下ろして、傘をたたむように右手を左手に寄せてもスクエア。四角形の概念から入るとグリップは自然とスクエアになります。

握り方に関しては、こうでなければダメ、ということはありませんが、振り子の三角形から脱却して四角形の原理に慣れるには、ベースボールグリップから入るのがいいと思います。現に私の教え子の女子プロは、ベースボールグリップで臨んだツアーの試合で好成績を収めました。

ただ、右手と左手の距離が離れすぎると、テコの要素が強く入ってクラブを左にもっていきにくくなる一面があります。そうなるとベースボールよりは、切り返しのタイミングで親指の支えを使えるスタイルがいいかもしれません。いろいろ考え合わせると、最終的にはオーバーラッピングが妥当と思われますが、キープレフト理論においてはさして重要な要素ではありません。

ただ、地面を指でつかむとか、母指球で立つ、というのはキープレフト向きではない。足首の力を抜いて自然に立つのがベストだと解釈していただけばいいでしょう。

【出典】『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著者：和田泰朗