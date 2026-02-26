日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3780（+60.0 +1.61%）
ホンダ 1570（+21.5 +1.39%）
三菱ＵＦＪ 2913（+82 +2.90%）
みずほＦＧ 6849（+206 +3.10%）
三井住友ＦＧ 5859（+160 +2.81%）
東京海上 6491（+118 +1.85%）
ＮＴＴ 152（+1.1 +0.73%）
ＫＤＤＩ 2660（+4.5 +0.17%）
ソフトバンク 211（+0.6 +0.29%）
伊藤忠 2230（+31 +1.41%）
三菱商 5262（+101 +1.96%）
三井物 5793（+93 +1.63%）
武田 5820（+18 +0.31%）
第一三共 3029（+33.5 +1.12%）
信越化 6033（+99 +1.67%）
日立 5004（+124 +2.54%）
ソニーＧ 3348（+56 +1.70%）
三菱電 5978（+118 +2.01%）
ダイキン 20642（+112 +0.55%）
三菱重 4832（+80 +1.68%）
村田製 4297（+74 +1.75%）
東エレク 47263（+1033 +2.23%）
ＨＯＹＡ 29426（+461 +1.59%）
ＪＴ 6124（+47 +0.77%）
セブン＆アイ 2227（+12.5 +0.56%）
ファストリ 68588（+898 +1.33%）
リクルート 6427（+137 +2.18%）
任天堂 8554（+40 +0.47%）
ソフトバンクＧ 4107（+70 +1.73%）
キーエンス（普通株） 68307（+1157 +1.72%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3780（+60.0 +1.61%）
ホンダ 1570（+21.5 +1.39%）
三菱ＵＦＪ 2913（+82 +2.90%）
みずほＦＧ 6849（+206 +3.10%）
三井住友ＦＧ 5859（+160 +2.81%）
東京海上 6491（+118 +1.85%）
ＮＴＴ 152（+1.1 +0.73%）
ＫＤＤＩ 2660（+4.5 +0.17%）
ソフトバンク 211（+0.6 +0.29%）
伊藤忠 2230（+31 +1.41%）
三菱商 5262（+101 +1.96%）
三井物 5793（+93 +1.63%）
武田 5820（+18 +0.31%）
第一三共 3029（+33.5 +1.12%）
信越化 6033（+99 +1.67%）
日立 5004（+124 +2.54%）
ソニーＧ 3348（+56 +1.70%）
三菱電 5978（+118 +2.01%）
ダイキン 20642（+112 +0.55%）
三菱重 4832（+80 +1.68%）
村田製 4297（+74 +1.75%）
東エレク 47263（+1033 +2.23%）
ＨＯＹＡ 29426（+461 +1.59%）
ＪＴ 6124（+47 +0.77%）
セブン＆アイ 2227（+12.5 +0.56%）
ファストリ 68588（+898 +1.33%）
リクルート 6427（+137 +2.18%）
任天堂 8554（+40 +0.47%）
ソフトバンクＧ 4107（+70 +1.73%）
キーエンス（普通株） 68307（+1157 +1.72%）