日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3780（+60.0　+1.61%）
ホンダ　1570（+21.5　+1.39%）
三菱ＵＦＪ　2913（+82　+2.90%）
みずほＦＧ　6849（+206　+3.10%）
三井住友ＦＧ　5859（+160　+2.81%）
東京海上　6491（+118　+1.85%）
ＮＴＴ　152（+1.1　+0.73%）
ＫＤＤＩ　2660（+4.5　+0.17%）
ソフトバンク　211（+0.6　+0.29%）
伊藤忠　2230（+31　+1.41%）
三菱商　5262（+101　+1.96%）
三井物　5793（+93　+1.63%）
武田　5820（+18　+0.31%）
第一三共　3029（+33.5　+1.12%）
信越化　6033（+99　+1.67%）
日立　5004（+124　+2.54%）
ソニーＧ　3348（+56　+1.70%）
三菱電　5978（+118　+2.01%）
ダイキン　20642（+112　+0.55%）
三菱重　4832（+80　+1.68%）
村田製　4297（+74　+1.75%）
東エレク　47263（+1033　+2.23%）
ＨＯＹＡ　29426（+461　+1.59%）
ＪＴ　6124（+47　+0.77%）
セブン＆アイ　2227（+12.5　+0.56%）
ファストリ　68588（+898　+1.33%）
リクルート　6427（+137　+2.18%）
任天堂　8554（+40　+0.47%）
ソフトバンクＧ　4107（+70　+1.73%）
キーエンス（普通株）　68307（+1157　+1.72%）